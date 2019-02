Nba | stop al match e standing ovation a sorpresa per Nowitzki a Los Angeles | ' Sei tra i

Nba - Antetokounmpo rimandato al mittente : stoppata clamorosa di Tolliver sul greco [VIDEO] : Antetokounmpo stoppato inopinatamente da Tolliver il quale ha rispedito indietro il tentativo di schiacciata del greco dei Bucks Può Anthony Tolliver stoppare in maniera altisonante Antetokounmpo diretto con veemenza verso il ferro a schiacciare? La risposta intuitivamente sarebbe no, invece tutto ciò è accaduto, anche in modo spettacolare. L’ala di Minnesota ha avuto il coraggio di tentare di contrastare l’alieno Antetokounmpo ...

Nba – Stoppata devastante di Antetokounmpo : Tatum non lo vede nemmeno arrivare! [VIDEO] : Giannis Antetokounmpo firma una prestazione monstre nel successo dei Bucks sui Celtics: la Stoppata su Tatum è la fotografia della sua gara Nella notte italiana è ricominciato lo spettacolo NBA dopo la sosta per l’All-Star Game di Charlotte. Subito in campo Bucks e Celtics nel big match della Eastern Conference che ha visto trionfre di misura Milwaukee per 98-97. In grande spolvero il solito Giannis Antetokounmpo, autore di 30 punti, ...

Nba - altri problemi per John Wall : stop di 12 mesi per la stella dei Wizards : TORINO - John Wall dovrà sottoporsi ad un altro intervento chirurgico. Si allungano i tempi di recupero per il playmaker dei Washington Wizards . I problemi al piede sinistro conitnuano: dopo essere ...

Nba - i risultati della notte : Boston stoppa i Nets - rimonta da record per Denver : Memphis Grizzlies-Denver Nuggets 92-95 I Nuggets non potevano trovare un modo più coreografico per andarsi a prendere un successo in trasferta a Memphis che sancisce la miglior partenza nella storia ...

Nba - Harden implacabile : 40 punti ai Magic. Spurs e Belinelli ok - stop per i Bucks : SAN ANTONIO, USA, - Marco Belinelli partecipa alla festa degli Spurs : 13 punti nella notte NBA per l'azzurro. James Harden solito protagonista con 40 punti rifilati agli Orlando Magic . La striscia ...

Nba – Infortunio Anthony Davis : possibile lungo stop per la stella dei Pelicans : In seguito all’Infortunio procuratosi contro i Blazers, Anthony Davis dovrà stare fuori fra le 2 e le 4 settimane La stagione dei New Orleans Pelicans non sta andando secondo i piani. La franchigia della Louisiana sembrava quasi sicura di un posto nel lotto delle squadre destinate ai Playoff, ma si ritrova attualmente 12ª nella Western Conference con 22 vittorie e 25 sconfitte. Nonostante la zona postseason sia distante solo 3 ...

Nba - risultati. Cousins fa belli i Warriors. Allarme Gallinari - stop per la schiena : LA CLIPPERS-GOLDEN STATE 94-112 - Golden State, 32-14, vince la settima partita consecutiva, nona nelle ultime dieci, regolando i Clippers, 24-21, in una gara semplice e controllata senza grandi ...

Nba - Antetokounmpo “umilia” Marc Gasol : schiacciata da urlo e poi stoppata pazzesca - il VIDEO : NBA, Antetokounmpo ha lasciato tutti a bocca aperta stanotte per il modo nel quale ha massacrato Marc Gasol NBA, Giannis Antetokounmpo si sta candidando al premio di MVP in maniera prepotente. Il suo problema in tal senso è la presenza di un Harden straripante in questa annata. Anche oggi il greco ha messo in mostra tutta la sua incredibile forza fisica, distruggendo Marc Gasol a più riprese nella vittoria dei Bucks su Memphis. C’è ...

VIDEO Nba - le migliori azioni dell'8 gennaio. Canestri - schiacciate e stoppate da urlo! La top10! : Nottata spettacolare per quanto riguarda l'NBA: tantissime le giocate da ricordare, andiamo a scoprire la top-10 fornita da Sky Sport. In testa c'è l'ennesima tripla da urlo del probabile MVP: James Harden.

Basket - Nba : Harden rilancia Houston - San Antonio stoppa Toronto : NEW YORK - Non ha tradito le attese la rivincita della scorsa finale di Western Conference del campionato Nba. Spettacolo ed emozioni alla Oracle Arena dove Houston piega Golden State per 135-134 all'...

Nba : il ritorno di Dion Waiters dopo un anno di stop : 'Mi sono fatto un mazzo così' : Mancava dal 22 dicembre 2017, reduce da un'operazione alla caviglia che lo ha tenuto fuori dal campo per oltre un anno. E non vedeva l'ora di incidere, di lasciare il segno. Sul parquet ci ha messo ...

Nba – Infortunio Eric Gordon : nuovo stop in casa Houston Rockets! : Gli Houston Rockets devono fare i conti con un nuovo, pesante, Infortunio: nella sfida contro i Pelicans si è fatto male Eric Gordon La stagione degli Houston Rockets non sembra essere nata sotto una buona stella. Nonostante James Harden ce la stia mettendo davvero tutta per far fronte ai problemi della franchigia unicamente con le sue forze, trascinando i texani nelle zone alte della Conference con prestazioni da MVP (del resto è l’MVP in ...

Nba - Troppo Harden - Spurs stop. Gallo e Clippers travolgenti : HOUSTON-SAN ANTONIO 108-101 James Harden non si ferma più. L'mvp in carica ha messo la firma su un capolavoro da 39 punti e 10 assist andando per la quarta gara consecutiva con almeno 35 punti a ...