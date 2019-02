Mistero in Brasile | grande balena ritrovata all'interno di un bosco

Mistero in Brasile : balena spiaggiata all'interno della foresta amazzonica : Nel pieno della foresta amazzonica è stata ritrovata una giovane balena morta. Ci si domanda come possa essere arrivata sin lì, e l'ipotesi di un'inondazione potrebbe spiegare solo in parte l'enigma, dal momento che in questo periodo dell'anno le balene dovrebbero essere vicine a tutt'altre zone costiere. Un fatto simile era già avvenuto in passato, quando era stata ritrovata una balena a Santarem, a una distanza di ben 1000 chilometri ...