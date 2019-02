Milano : omicidio Rozzano - fermati i due killer (2) : Milano , 26 feb. (AdnKronos) - Nel corso dell'interrogatorio, durato tutto il pomeriggio, il 35enne Emanuele Spavone ha confessato di essere l'autore materiale dell' omicidio , senza però chiarire altre circostanze, come ad esempio il luogo dove avrebbe gettato la pistola dopo aver compiuto l'agguato.

Milano - per omicidio a Rozzano due uomini si sono costituiti ai carabinieri : Si sono costituiti ai carabinieri i presunti due killer di Antonio Crisanti, l’uomo di 63 anni ucciso ieri pomeriggio nel parchetto accanto al supermercato “Il Gigante” in viale Lazio a Rozzano , comune a sud di Milano . Accompagnati dal proprio avvocato, si sono presentati alla tenenza di Rozzano Emanuele Spavone, di 35 anni, e Achille Mauriello, di 27. Il primo è ritenuto l’autore materiale che ha esploso i cinque colpi di calibro ...

Milano : morto in moto - pm chiede omicidio stradale per funzionario polizia : Milano, 23 gen. (AdnKronos) - La procura di Milano ha contestato l'omicidio stradale nell'udienza preliminare a carico di un funzionario di polizia accusato di aver provocato la morte di Nicolò Luckenbach, 32enne videomaker e musicista, deceduto il 18 dicembre 2017 in viale Tibaldi a Milano mentre e