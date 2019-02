M5S | processo a Di Maio | fronda su legittima difesa Lui rilancia | conta on line

Regionali Sardegna - Luigi Di Maio a processo : 'La sua leadership è in discussione'. Da godere : esplode il M5S : 'La leadership di Luigi Di Maio certamente va rimessa in discussione'. Il flop delle Regionali in Sardegna presenta subito l'inevitabile, salatissimo conto per il vicepremier grillino. A parlare è una ...

Regionali Sardegna - Luigi Di Maio a processo : "La sua leadership è in discussione". Da godere : esplode il M5S : "La leadership di Luigi Di Maio certamente va rimessa in discussione". Il flop delle Regionali in Sardegna presenta subito l'inevitabile, salatissimo conto per il vicepremier grillino. A parlare è una delle ribelli grilline, la senatrice Paola Nugnes, che all'agenzia AdnKronos affida parole spietate

Senatrici M5S Nugnes e Fattori : "Voteremo sì al processo per Salvini" : Le Senatrici dissidenti del Movimento Cinque Stelle Elena Fattori e Paola Nugnes voteranno in aula a favore del processo al ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini per il caso Diciotti.Il voto della Giunta per le immunità del Senato ha detto no al rinvio a giudizio ma ora dovrà esprimersi l’aula. "Abbiamo letto le carte, seguiremo il dibattito parlamentare, ma siamo orientate a votare sì" spiegano le Senatrici pentastellate più ...

Seminario M5S un processo a Rai - Salini e Foa la difendono ma cambiare si deve : Totalmente d'accordo Salini: "Abbiamo intrapreso questa esperienza con un unico obiettivo: innescare il cambiamento che significa aprirsi all'innovazione, a nuove professionalità, al mondo digitale, ...

Ho votato a favore del processo a Salvini e sono deluso. Ma non abbandono il M5S : di Giuliano Checchi sono elettore ed iscritto al M5S, e faccio parte del 40%, che lunedì, sulla piattaforma Rousseau, ha votato No (cioè Sì, per capirci). E che, come credo il resto dei componenti questa percentuale, sono stato molto deluso dal risultato del voto. Ritenevo (e ritengo), che questo governo debba andare avanti, anche per continuare a concretizzare il programma del Movimento, come sta accadendo; pur con discostamenti frutto di ...

Beppe Grillo in tribunale a Roma : testimonia nel processo contro ex militante M5S Favia : L'ex militante M5S è a processo e Beppe Grillo si presenta in tribunale come testimone. Il fondatore del Movimento 5 Stelle è arrivato poco fa a piazzale Clodio per testimoniare nel processo che vede ...

M5S - Grillo contestato a teatro dopo il no al processo a Salvini - : Protesta degli attivisti pentastellati davanti al Brancaccio dove Grillo è atteso per lo spettacolo "Insomnia". Capofila dei contestatori Francesca Benevento, consigliera del Municipio XII di Roma

No al processo Salvini grazie ai voti M5S E Giarrusso fa il gesto delle manette al Pd : Accolta la proposta avanzata dal presidente Maurizio Gasparri, respinta la richiesta del tribunale di Catania. Ora la parola all’aula di Palazzo Madama. Il senatore pentastellato: «I mieri genitori sono a casa, non ai domiciliari»

Caso Diciotti - no al processo per Salvini | Protesta il Pd : "Vergogna" | Giarrusso (M5S) : "Io non ho genitori ai domiciliari" : I voti contrari alla richiesta di autorizzazione avanzata dal Tribunale dei ministri di Catania sono stati 16, 6 quelli a favore (4 Pd, 1 Leu e un altro di De Falco del gruppo Misto).

