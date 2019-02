Inter con i nervi Champions tra Var | nonnismo e Icardi

Cina : presidente Xi - industria energetica chiave per sviluppo economico Mongolia Interna : ...37 - , Agenzia Nova, - Durante il primo incontro del 13mo Congresso nazionale del popolo, il presidente cinese Xi Jinping ha affermato che per promuovere lo sviluppo di alta qualità dell'economia ...

Alemanno condannato a sei anni per corruzione : «Sentenza sbagliata - io innocente». Interdetto dai pubblici uffici : L'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno è stato condannato a sei anni con l'accusa di corruzione e finanziamento illecito in uno dei filoni dell'inchiesta Mondo di mezzo. La sentenza...

Mario Sconcerti : 'Lamentele dell'Inter imbarazzanti - ha vinto uno scudetto da terza' : Sicuramente nei prossimi giorni si parlerà molto di quanto accaduto in Fiorentina-Inter, terminata sul campo con il risultato di 3 a 3. Il match è poi proseguito fuori dal campo con l'allenatore dei nerazzurri, Luciano Spalletti, che ha fatto discutere per le dichiarazioni rilasciate a Sky Sport. Polemiche che sono state commentate dal noto giornalista sportivo Mario Sconcerti durante la trasmissione Maracanà, in onda sull'emittente radiofonica ...

Dopo Fiorentina-Inter : con la Var l'obbligo è dimenticare l'ego : Non si tornerà indietro, questo calcio dell'economia ma anche dei risultati indiscutibili, vuole tutti i gol certi, tutti i rigori certi, tutti i rossi certi, non accetta più i gol di mano non visti. ...

Sconcerti a CM : 'Abisso? Marotta non si può lamentare. Senza Icardi l'Inter perde sempre - Piatek è come Ronaldo' : Detto questo, ora c'è il Var, tecnologia non scienza. È uno strumento che aiuta gli arbitri a prendere certe decisioni, anche se vedere e rivedere le azioni cambia poco'. Cioè? 'Alla fine restano le ...

A Firenze Interrogatorio di garanzia per i coniugi Renzi : I genitori dell'ex premier - ai domiciliari dallo scorso 18 febbraio - hanno risposto alle domande del gip sull'inchiesta che li vede accusati di bancarotta fraudolenta e false fatturazioni

Sconcerti : “Inter? Imbarazzante - vinse lo scudetto da terza. La Juve…” : Sconcerti – Mario Sconcerti è intervenuto a RMC Sport per commentare il fallo di mano di D’Ambrosio che ha segnato il pareggio tra Fiorentina e Inter ed ha espresso parole pesanti sull’Inter e su quella che fu la vicenda Calciopoli. Parole che di certo piaceranno ai ifosi bianconeri e faranno arrabbiare qualche interista. Leggi anche:Mercato […] More

Fiorentina-Inter e l’episodio del rigore - Preziosi : “con il dubbio decida il Var” : Enrico Preziosi parla delle intenzioni sul mercato, il Genoa segue nuovi talenti. “Ne abbiamo più di uno, penso che a giugno faremo delle operazioni su qualcosa che stiamo studiando dall’anno scorso, poi saremo felici se avremo un pizzico di fortuna come quest’anno”. Sul colpo Piatek e poi sulla cessione: “siamo fortunati… Ma la scelte che sembrano occasionali, non sono tali – ha detto, al termine ...

Tav - il ministro Tria : “Non mi Interessa analisi costi-benefici. Nessuno investe in Italia se il governo cambia i contratti” : L’analisi costi-benefici? “Non mi interessa”. Il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, torna a parlare del Tav e spiega: “Il problema non è la Torino-Lione, il problema è che Nessuno verrà mai a investire in Italia se il Paese mostra che un governo che cambia non sta ai patti, cambia i contratti, cambia le leggi e le fa retroattive”. Durante la trasmissione Quarta Repubblica, il numero uno di via XX Settembre ...

Lazio irritata per le battute durante gli Oscar : “Interverremo contro Sky” : La Lazio interviene, dopo le battute verso il club durante la diretta degli Oscar su Sky. Lo ha confermato Stefano De Martino, direttore della comunicazione biancoceleste, intervistato ai microfoni di Lazio Style Radio, 89.3 FM. “Parliamo della vicenda Sky. C’è stato questo intervento di Michela Andreozzi, leggo che è un’attrice, ma non la conosco. Ha […] L'articolo Lazio irritata per le battute durante gli Oscar: “Interverremo ...

Donnarumma - Galliani svela il retroscena : 'Era già dell'Inter - così l'abbiamo convinto' : Campione di precocità, erede designato di Buffon in Nazionale e punto di riferimento per il presente e il futuro del Milan . E pensare che poteva finire... all' Inter . A svelare il retroscena è stato ...

BMW punta sull’Interazione naturale : voce - gesti e sguardo per controllare l’auto [GALLERY] : 1/19 ...

Alemanno condannato a sei anni per corruzione : «Sentenza sbagliata - io innocente». Interdetto dai pubblici uffici : L'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno è stato condannato a sei anni con l'accusa di corruzione e finanziamento illecito in uno dei filoni dell'inchiesta Mondo di mezzo. La sentenza...

MEDICO NO VAX : 'CERCO BAMBINO CON ORECCHIONI PER ESPERIMENTO'/ Burioni - 'Intervenire' : L'annuncio del MEDICO no vax Fabio Franchi su Facebook per un BAMBINO affetto da parotite , ORECCHIONI, da sottoporre ad esperimento: polemiche.