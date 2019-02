GOG chiude il programma Fair Price Package per concedere una fetta di guadagni maggiore

eurogamer

(Di martedì 26 febbraio 2019) GOG annuncia la decisione di reintrodurre i prezzi regionali e di porre fine al, in modo da poter aumentare il margine di guadagno degli sviluppatori e incrementare anche i propri profitti.Come riporta PCgamer, dal prossimo 31 marzo sarà dunque chiuso il, con il quale all'acquisto di un gioco ad un prezzorispetto al suo valore base, era possibile convertire la differenza in credito da poter utilizzare all'interno dello store.Ora, visti anche i recenti licenziamenti del personale, la pratica dev'essere diventata insostenibile per ragioni economiche. Interessante la volontà di garantire agli sviluppatori unadi, quasi come a voler rispondere a un Epic Games Store che sta attirando dei titoli anche per questo motivo.Leggi altro...