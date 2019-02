Ginnastica artistica | Serie A1 e A2 al via a Busto Arsizio

Ginnastica artistica - Trofeo di Jesolo 2019 : calendario - programma - orari - tv e streaming. Come seguire la Classicissima : Nel weekend del 2-3 marzo si disputerà il Trofeo di Jesolo 2019, la Classicissima della Polvere di Magnesio: la 12^ edizione del prestigioso meeting internazionale di Ginnastica artistica, uno degli eventi più importanti inseriti in calendario, andrà in scena Come da tradizione al Pala Arrex della cittadina balneare in provincia di Venezia ed è stato anticipato rispetto alla sua consueta collocazione per permettere poi un avvicinamento migliore ...

Ginnastica artistica – Campionato italiano 2019 : Salerno e Brixia si aggiudica la prima prova : Ginnastica Artistica: Busto Arsizio incorona Salerno e Brixia nella prima prova del Campionato italiano 2019 Spettacolo fino all’ultimo esercizio al PalaYamamay di Busto Arsizio per #primaABusto: la prima prova del Campionato italiano 2019 di Ginnastica Artistica maschile e femminile si è conclusa oggi con i successi delle due squadre campioni d’Italia in carica, Ginnastica Salerno maschile e Brixia Brescia femminile in Serie A1. Ottimo ...

LIVE Ginnastica artistica - Prima tappa Serie A in DIRETTA : vince la Brixia delle Fate - bene Ferlito e Mori : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE scritta della Prima tappa della Serie A1 2019 di Ginnastica artistica, il massimo campionato italiano a squadre. Al PalaYamamay di Busto Arsizio si apre la stagione della Polvere di Magnesio, incomincia una lunga annata che culminerà con i Mondiali qualificanti alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e la Prima uscita sarà importante per fare un punto della situazione dopo il lungo inverno di allenamenti. Si ...

Ginnastica artistica - Vanessa Ferrari vince l'oro a Melbourne - : L'atleta di Orzinuovi, 28 anni, è salita sul gradino più alto del podio nella tappa di Coppa del mondo australiana, al rientro dall'infortunio al tendine d'Achille che l'ha tenuta ferma per oltre un anno

FOTO Nuovo body dell’Italia di Ginnastica artistica - presentato il leotard da prova podio : stupenda realizzazione in nero : Oggi al PalaYamamay di Busto Arsizio è stato presentato ufficialmente il body da prova podio che la Nazionale Italiana di ginnastica artistica femminile indosserà nei prossimi mesi. Si tratta della nuova creazione di Sigoa che da quest’anno realizza i leotard per le azzurre, un bellissimo capo unico nel suo genere: nero in tessuto lurex con applicazioni in tulle, stupendi inseriti tricolore, manica a tre quarti. Oggi è stato indossato ...

Ginnastica artistica - Vanessa Ferrari oro a Melbourne al rientro dall'infortunio : ... a causa della rottura del tendine d'Achille: Vanessa Ferrari ha trionfato sulla pedana di Melbourne nella seconda tappa della Coppa del Mondo di Ginnastica artistica. La Farfalla di Orzinuovi è ...

Ginnastica artistica - Serie B 2019 : risultati e classifica prima tappa. Pavese e Udinese vincono a Busto Arsizio : Al PalaYamamay di Busto Arsizio si è disputata la prima tappa della Serie B 2019 di Ginnastica artistica, preludio della Serie A che andrà in scena nella giornata di domenica. Al femminile ha vinto la Ginnastica Pavese con 141.550 punti davanti all’Invictus Gymnstics (138.000) e a CuneoGinnastica (136.850) mentre al maschile successo in volata dell’Udinese (144.300) che ha battuto di un punto La Marmora e artistica Brescia (143.300). ...

Ginnastica artistica - Serie A 2019 : prima tappa a Busto Arsizio. Date - programma - calendario - orari d’inizio e streaming : Domani domenica 24 febbraio andrà in scena la prima tappa della Serie A 2019 di Ginnastica artistica. Il PalaYamamay di Busto Arsizio terrà a battesimo l’appuntamento di apertura della nuova stagione della Polvere di Magnesio, incomincia un anno cruciale per tutto il movimento che culminerò con i Mondiali di Stoccarda dove verranno messi in palio i pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. La Brixia Brescia è la grande favorita visto che ...

La Ginnastica Petrarca al debutto nella serie B di artistica : Prende il via l'avventura nel campionato nazionale di serie B dei ragazzi della Ginnastica Petrarca . La prima squadra maschile di Ginnastica artistica è al suo debutto nel torneo cadetto dopo la ...

Ginnastica artistica – Campionato Italiano : al via la prima tappa a Busto Arsizio : Al via la prima tappa del Campionato Italiano di Ginnastica artistica: tutte le squadre di scena a Busto Arsizio il 23 e 24 febbraio Tutto è pronto al Palayamamay di Busto Arsizio per l’appuntamento con #primaABusto, il grande evento che aprirà la stagione 2019 della Ginnastica artistica italiana: sabato 23 e domenica 24 febbraio andrà in scena la prima prova del Campionato Italiano di Ginnastica artistica maschile e femminile di Serie A1, ...