Simeone | l' Uefa apre un procedimento Anche Allegri sotto accusa

La Uefa apre un doppio procedimento per Simeone e Allegri : Il gestaccio e il ritardo nel secondo tempo doppio procedimento della Uefa dopo la partita di andata degli ottavi tra Atletico Madrid e Juventus, gara finita 2-0 per i colchoneros. Come previsto, la Uefa ha messo sotto indagine l’esultanza di Pablo Simeone che come tutti hanno visto si è portato le mani ai genitali come per esibire la propria virilità. Non era invece previsto che la Uefa aprisse un procedimento anche nei confronti di ...