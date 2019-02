Sardegna | Solinas centrodestra verso il successo e crollo M5S Salvini | “Lega 6-0 sul

Elezioni Sardegna - Solinas al 47 - 9% verso la vittoria. Zedda indietro - Crollo M5s : Aumenta il distacco di Christian Solinas (centrodestra) su Massimo Zedda (centrosinistra) in Sardegna , dove stamani alle 7 sono state avviate le operazioni per lo scrutinio dei voti delle...

Il centrodestra a un passo dalla vittoria in Sardegna con Solinas : Aggiornato alle ore 18,00 del 25 febbario 2018. Appare incolmabile il divario fra Christian Solinas (47,16%) e Massimo Zedda (33,71) in Sardegna , dove il centrodestra si prepara a bissare il risultato delle regionali dell'Abruzzo. Smentendo gli exit poll di ieri notte, il candidato sponsorizzato dalla Lega, il senatore sardista Solinas, supera di quasi 15 punti quello del centrosinistra, quando sono state scrutinate 933 sezioni (oltre la meta') ...

Voto in Sardegna - centrodestra verso vittoria con Solinas. Scrutinio a rilento : Lo Scrutinio procede a rilento ma a circa metà spoglio la situazione che emerge dal Voto amministrativo in Sardegna è chiara. Il Candidato del centrodestra , Christian Solinas è in vantaggio con quasi ...

Sardegna - Salvini esulta per Solinas - "la Lega vince 6-0 con il Pd" : "Dalle politiche a oggi se c'è una cosa certa è che su sei consultazioni elettorali, la Lega vince 6 a zero sul Pd": questo il primo commento di Matteo Salvini al voto in Sardegna che premia il candidato del centrodestra, Christian Solinas. "Anche in Sardegna, dopo il Friuli, il Molise, Trento, Bolzano e l'Abruzzo i cittadini hanno scelto di far governare la Lega", ha aggiunto il leader del Carroccio a ...