Rappresentativa Under 19 | i convocati per l' amichevole con la Pro Vercelli

Si chiude lo stage della Rappresentativa Under 15 di Daniele Arrigoni a San Marino : Buona prova per la Rappresentativa U15 di Daniele Arrigoni che – nella prima delle due amichevoli con i pari età della Rappresentativa di San Marino (la prossima vedrà impegnati gli U17 e si disputerà tra due settimane) . La Rappresentativa Under 15 ha vinto col punteggio di 1-0 con gol al 52′ di Dario Pomponi, attaccante della Viterbese. Amichevole | Rappr. U15 di San Marino 0-1 Rappr. U15 di Lega Pro SAN Marino [4-1-4-1] Battistini ...

Rappresentativa Regionale Under 15 : i convocati di mister Giorgio Tonino per l'amichevole con il Gozzano : Mercoledì 6 febbraio, alle ore 16:00, la Rappresentativa Piemontese Under 15 affronterà i pari età del Gozzano per una gara amichevole. I ragazzi, agli ordini di mister Giorgio Tonino, sono convocati ...