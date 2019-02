Bari | il centrodestra sperimenta le primarie | a sfidare il sindaco Decaro sarà un ex Pd

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 febbraio 2019) Non più di un’ora ed era già chiaro a tutti, chi fosse il vincitore delledel, le prime celebrate in Puglia: Pasquale Di Rella, ex Pd.lui aAntonioalla prossima tornata elettorale. Nessun testa a testa: Di Rella, sostenuto da Forza Italia e da tre liste civiche, ha vinto con il 50,9 percento di preferenze. A seguire il candidato della Lega, il giovane avvocato Fabio Romito, che ha ottenuto il 28,7 percento. Terzo il consigliere comunale uscente Filippo Melchiorre di Fratelli di Italia. Alledelbarese, hanno partecipato 14mila votanti: un numero inferiore del 25 percento rispetto a quello che 5 anni fa incoronò Antonioalla guida del centrosinistra, ma comunque molto alto. In pochi si aspettavano un successo simile per l’esperimento dellea destra.“Resteremo compatti per liberareda ...