Il premier Conte in Egitto vede Al-Sisi | “Il caso Regeni è una ferita ancora aperta Lo

Governo - il premier Conte dissente da Fitch : "Maggioranza solida - nessuna instabilità" : Il presidente del Consiglio non teme le Europee: "Se Lega e M5S avessero un consenso diverso dalle Politiche il Governo non ne risulterebbe condizionato". Esclusa, almeno nell'immediato, manovra correttiva e l'introduzione di un'imposta patrimoniale

Giuseppe Conte - la prova del fallimento dell'avvocato premier : tutti i suoi bidoni agli italiani : Con Giuseppe Conte il problema è sempre il solito: lo prendi sul serio oppure no? Lo consideri un primo ministro a tutti gli effetti, un capo di governo vero, per quanto anomalo, e dunque responsabile delle cose che l' esecutivo fa e non fa? Oppure lo tratti come uno piazzato lì perché non desse fas

Diaconale : 'Dal premier Conte uno sgarbo ai tifosi della Lazio' : Se non è una polemica, poco ci manca. Ieri sera la Roma ha inaugurato la sua sede all'Eur, qui le foto , alla presenza, fra i tanti grandi ospiti, del premier Giuseppe Conte . Il Presidente del ...

Roma - apre la nuova sede all'Eur. C'è anche il premier "tifoso" Conte : Non c'è sfarzo, ma eleganza asciutta e rigorosa. E un feeling perfetto con l'architettura classica del complesso dell' Eur che, nelle intenzioni, avrebbe dovuto essere un polo della cultura imperiale ...

Il premier Giuseppe Conte : “sono tifoso della Roma ma non gufo Lazio” : Inaugurazione della nuova sede della As Roma, visita del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il tifoso Romanista ha abbracciato Totti, Bruno Conti ed altri dirigenti. “Chi è più forte in Europa, la Roma o l’Italia?”, gli ha chiesto un cronista. “Sono entrambe fortissime”, ha risposto. “Sono qui in veste di presidente del Consiglio ma anche in quella di tifoso, la Roma mi piace, la squadra ...

Roma - Totti 'inaugura' la nuova sede : 'È giusto chiamarla casa'. Presenti il premier Conte e la sindaca Raggi : Si è svolta a via Tolstoj l'inaugurazione della nuova sede della Roma dove saranno collocati tutti gli uffici del club tranne quello sportivo che resterà al Fulvio Bernardini di Trigoria . Oltre allo ...

Il premier Conte incontra i sindaci alla Camera - DIRETTA : Oggi dalle ore 11, l'Aula della Camera dei deputati ospita sindaci e rappresentanti dell'Anci per l'evento "Lo Stato dei beni Comuni". Ad aprire l'iniziativa il Presidente della Camera, Roberto Fico. ...

Conte : «Nessuna manovra correttiva sui conti pubblici». I tempi del premier sull'autonomia regionale : ... «Saremo in grado di riportare il Paese verso una stagione di maggiore equità sociale, d'altronde l'austerity ci ha mostrato che l'economia ha bisogno di respirare proprio nelle fasi in cui consumi e ...

Diciotti - 41 migranti presentano ricorso e chiedono risarcimento al governo : sia al premier Conte che al ministro Salvini : Alcuni migranti che erano a bordo della Diciotti hanno presentato un ricorso al tribunale civile di Roma per chiedere al governo italiano un risarcimento per essere stati costretti a rimanere a bordo diversi giorni. Secondo quanto si apprende da fonti del Viminale, il ricorso è stato presentato da uno studio legale a nome di 41 migranti, tra cui un minore, che erano a bordo della nave militare italiana e che ora chiedono al premier Giuseppe ...

Conte scrive al premier pakistano : "Fare luce sulla morte di Sana" : La giovane bresciana venne stata strangolata nel suo paese d'origine. Per il tribunale di Gujarat non c'è nessun colpevole

Diciotti - dubbi di Conte : "Un errore il voto online". Ma il premier smentisce : Il premier Giuseppe Conte ha dubbi sull'opportunità di basare il verdetto sul futuro di Salvini per la vicenda Diciotti sulla piattaforma Rousseau del Movimento Cinque Stelle. Secondo quando riporta l'...

