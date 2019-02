: #Catania, tre giovani dispersi in mare - McLarenBlogF1 : #Catania, tre giovani dispersi in mare - TelevideoRai101 : Catania, tre giovani dispersi in mare - drubald : RT @Lasiciliaweb: #Acireale #SantaMariaLaScala Auto travolta da un’onda, dispersi tre ragazzi #Catania -

Tre, due ragazzi e una ragazza fra 21 e 27 anni, risultano al momentoa Santa Maria la Scala, porticciolo ai piedi della Timpa di Acireale, nel Catanese. I tre erano stati visti l'ultima volta a bordo di una Fiat Panda verde che è stata travolta da un'ondata e trascinata in. Non è chiaro se si trovassero ancora all'interno dell'auto. Sul posto, sommozzatori dei Vigili del fuoco, Guardia Costiera e Polizia che non possono però avviare ricerche a causa delle proibitive condizioni del.(Di domenica 24 febbraio 2019)