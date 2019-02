Valanghe | nessun conflitto tra sicurezza e gestori impianti

Valanghe in Alto Adige - nessuno coinvolto : ANSA, - BOLZANO, 3 FEB - Due Valanghe sono scese nel pomeriggio in Alto Adige , entrambe senza coinvolgere persone. Una di queste è arrivata sulla pista Dantercepies, a Selva di Val Gardena. Immediato ...

A.Adige : tre Valanghe - nessun ferito : 11.08 Una valanga ha investito l'Autobrennero vicino al confine. Non vi sono feriti. Altre due sono cadute in Val Sarentino e in Valdurna.Non risultano persone né mezzi coinvolti. L'eccezionale nevicata delle ultime ore in Alto Adige ha costretto Trenitalia a cancellare alcuni treni. A Vipiteno,ultima località altoatesina prima del valico, sono caduti 65 centimetri di neve in poche ore.Tuttavia,è prevista un'attenuazione delle precipitazioni ...