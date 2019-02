Uomini e Donne | Lorenzo non sceglie Giulia Cavaglia Lei | Il suo cuore urla

Uomini e Donne scelta - Claudia a Lorenzo : “Dovrei dirti di no - ma…” : Lorenzo Riccardi sceglie Claudia: la nuova coppia nata a Uomini e Donne Dopo tantissimi mesi finalmente Lorenzo ha scelto Claudia Dionigi. Difatti il ragazzo, dopo il weekend passato nella villa con Giulia e Claudia, ha dichiarato di avere finalmente le idee chiarissime. E una volta arrivato in villa ha annunciato a tutti di voler iniziare una storia d’amore con Claudia, la quale ha risposto si. Tuttavia quest’ultima, prima di ...

Teresa Langella torna sui social : primo post dopo Uomini e Donne : Uomini e Donne, Teresa Langella dopo il no di Andrea: il primo post social dopo la messa in onda della scelta in prima serata, Teresa Langella aveva preferito lasciare ancora un po’ in disparte i social. Oggi, l’ex tronista di Uomini e Donne è tornata attiva anche su Instagram. La bellissima donna di Napoli ha […] L'articolo Teresa Langella torna sui social: primo post dopo Uomini e Donne proviene da Gossip e Tv.

Castello Uomini e Donne La scelta : dove si trova e storia : dove si trova il Castello di Uomini e Donne-La scelta e quanto costa affittarlo Antico, maestoso e circondato da un rigoglioso e curatissimo giardino: è il Castello delle scelte di Uomini e Donne, protagonista indiscusso della versione serale del programma di Maria De Filippi. All’interno di questa dimora medievale Teresa Langella, Lorenzo Riccardi, Luigi Mastroianni […] L'articolo Castello Uomini e Donne La scelta: dove si trova e ...

Uomini e Donne - Gianni Sperti e la dedica a Teresa Langella : "Un abbraccio era quello di cui avevi bisogno - ti voglio bene" : Venerdì scorso, è andata in onda, in prima serata su Canale 5, la scelta di Teresa Langella, una delle troniste protagoniste della prima parte di stagione di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi.Come già sappiamo, il trono di Teresa non ha avuto l'"happy ending": il corteggiatore scelto dalla 27enne napoletana, Andrea Dal Corso, infatti, non si è presentato alla festa organizzata al castello, lasciando la tronista in ...

Spoiler Uomini e Donne : le scelte di Luigi e Ivan dovrebbero essere registrate il 25 febbraio : Il "no" che ha ricevuto Teresa Langella da Andrea Dal Corso e il "sì" che forse avrebbe ricevuto Lorenzo Riccardi da Claudia Dionigi, sono gli epiloghi delle prime due puntate serali di Uomini e Donne. Il terzo e ultimo speciale della trasmissione di Maria De Filippi, infatti, sarà dedicato alle scelte di Ivan Gonzalez e Luigi Mastroianni. Le feste di fidanzamento di questi due tronisti, però, si vocifera che avranno luogo nel castello lunedì 25 ...

