Prepararsi alla notte degli Oscar leggendo Chandler

Un aiuto dallo spazio per Prepararsi alla siccità con maggiore precisione : Scarsità d’acqua e clima rovente sono fattori che incidono negativamente sulla salute delle foreste. Lo sguardo dei satelliti è un valido supporto per integrare i dati da terra nel loro monitoraggio: è proprio attraverso le nuove tecnologie satellitari che un team di ricercatori dell’Australian National University (Anu) ha sviluppato un nuovo approccio per prevedere con anticipo, fino a cinque mesi, le aree a rischio di siccità o di incendi. ...