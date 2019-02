La rivincita di Camilla

ilgiornale

: '...ora un pezzo de La Fame di Camilla...sì sì è inutile che urlate, 'che allora non ci cagava nessuno, è vero' 'og… - cristinainblu : '...ora un pezzo de La Fame di Camilla...sì sì è inutile che urlate, 'che allora non ci cagava nessuno, è vero' 'og… - vocedelverbo_ : “Suonare, per me, queste canzoni adesso è davvero, al di là delle le battute che faccio, una piccolissima rivincita… - appesoadunfilo : Quando ha detto che cantare ora le canzoni della Fame di Camilla rappresenta per lui una piccola rivincita mi si un… -

(Di venerdì 22 febbraio 2019)Parker Bowles , moglie del principe Carlo dal 2005, non ha mai mostrato grande interesse né per la moda, né per le sfilate e i look sfoggiati negli ultimi quattordici anni ne sono una prova ...