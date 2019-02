In arrivo un film su Hulk Hogan | lo interpreterà Chris Hemsworth

Altri guai a Buckingham Palace : in arrivo nelle sale il film con una Meghan Markle ‘scandalosa’ - la Regina reggerà al colpo? : Il titolo del film ‘incriminato’ è The Boys and Girls Guide to Getting Down, ed è già diventato il nuovo tormento per Buckingham Palace. La pellicola, che risale al 2011 e tra i protagonisti vede Meghan Markle starebbe per uscire ora nelle sale dopo l’acquisto da parte della Artist Rights Distribution. La storia racconta in maniera ironica il problema delle dipendenze da sostanze stupefacenti. In base a quanto si legge su The ...

In arrivo a Roma il ‘Vision Film Festival’ 2019 : Roma, 18 febbraio 2019 – Domenica 24 febbraio 2019 dalle 10:45 alle 13:00 si terrà la quarta edizione del ‘Vision Film Festival’ presso il Cinema Multisala Madison in via Gabriello Chiabrera 121, a Roma. L’evento prevede la proiezione di opere audiovisive realizzate dagli allievi della Vision Academy, la scuola di cinema nota per la sua [...]

Chris Cornell - in arrivo docufilm prodotto da Brad Pitt e Peter Berg : È in cantiere un nuovo documentario su Chris Cornell, già frontman dei gruppi Soundgarden e Audioslave, scomparso lo scorso anno a Detroit. È quanto risulta a Variety secondo cui il docufilm sarà prodotto dalla vedova Vicky assieme a Brad Pitt e Peter Berg che ne sarà anche il regista. Cornell era stato il leader della band Soundgarden, uno dei principali gruppi della scena grunge di Seattle dove era nato nel '64, ...

Cèline Dion : in arrivo un film sulla sua vita : sulla scia del successo inarrestabile di Bohemian Rhapsody , e con l'arrivo in estate di un musical ispirato alla vita di Elton John,, le major stanno seriamente pensando di realizzare un biopic sulla ...

Kingdom Hearts III : Il filmato segreto svela l’arrivo di un Crossover? : Dopo molti anni la saga di Kingdom Hearts è giunta alla conclusione con il terzo e ultimo capitolo disponibile da qualche giorno su Xbox One e PS4, o per lo meno questo è ciò che si pensava e credeva, ma a quanto pare non è cosi. Kingdom Hearts proseguirà con un Crossover? Chi non è cresciuto con Sora, Paperino e Pippo? Abbandonare una serie che ha accompagnato molti per tanti anni non è ...

Hot Wheels - in arrivo un film basato sulle macchinette giocattolo : (foto: Getty) In queste ore è stata annunciata l’intenzione da parte della casa cinematografica Warner Bros e del colosso dei giocattoli Mattel di produrre un film basato sulle Hot Wheels, noto brand di macchinine da corsa. Il marchio di auto giocattolo è nato nel 1968 e secondo i dati dell’azienda ha venduto in questi cinquant’anni più di 6 miliardi di esemplari. Non ci sono ancora ulteriori dettagli sul progetto ...

In arrivo un nuovo film sui Beatles : sarà diretto da Peter Jackson : Il regista e premio Oscar Peter Jackson avrà l'importante compito di dirigere una nuova pellicola sui Beatles: per questo lavoro avrà a disposizione ben 55 ore di riprese, realizzate dalla band, ma mai utilizzate. Vennero effettuate tra il il 2 e il 31 gennaio 1969: il progetto inizialmente era nato come Let it Be e avrebbe dovuto essere uno speciale televisivo che documentava i lavori della band in studio, con la ciliegina sulla torta del ...

Breaking Bad : in arrivo il film! : Siamo sicuri che milioni di fans in tutto il mondo hanno avuto un brivido di eccitazione appena saputa la notizia di un possibile ritorno di Breaking Bad. Be’, le voci di corridoio sono state recentemente confermate e Vince Gilligan, suo creatore e regista, tornerà presto con un film su una delle serie più riuscite e amate di sempre. SARÀ UN SEQUEL SU JESSE Dalla fine del 2018, da quando sono trapelate le prime indiscrezioni, tutti si ...

In arrivo un fan film di No Man's Sky con protagonisti una bambina di 5 anni e un wrestler professionista : I giocatori fanno cose incredibili in No Man's Sky: civiltà, basi e persino il volto dello sviluppatore Sean Murray. Un appassionato ha ora realizzato un fan film ambientato nell'universo del gioco, con un piccolo aiuto da sua figlia, Greg Miller di Kinda Funny e Austin Creed, che è il nome d'arte del wrestler Xavier Woods.Matt Silverman, podcaster professionista e produttore di video, ha seguito No Man's Sky dal lancio. Sebbene sappia che il ...

Spice Girls - con il tour in arrivo anche un film di animazione : Le Spice Girls, in occasione della loro reunion che le porterà in giro nel Regno Unito nel 2019, saranno protagoniste anche di un film di animazione. Secondo le recenti dichiarazioni del loro manager Simon Fuller, le Spice Girls sarebbero già al lavoro sulla nuova pellicola. "Quello che posso dirvi è che faremo molte cose entusiasmanti" ha aggiunto Simon Fuller su Billboard, parlando di "nuovi progetti in arrivo", che potrebbero far pensare ...

Cinema : per CLIC - il primo selfiefilm della storia - in arrivo una “selfiedistribuzione” : Non è un gioco di parole: si intitola proprio così, CLIC, ed è il primo selfiefilm nella storia del Cinema, realizzato dal primo selfieregista che, ovviamente, è anche il primo selfieattore e selfiedistributore di tutti i tempi Milano, 14 gennaio 2019 – Come tutte le innovazioni è presto per sapere se farà tendenza o resterà un [...]

The Social Network - in arrivo il seguito del film su Facebook? : Uscito nel 2010, The Social Network è un film che ha voluto raccontare la nascita di Facebook e i retroscena di come il fondatore Mark Zuckerberg ha ottenuto (o secondo alcuni sottratto) l’idea. Già allora si parlava di una delle piattaforme Social più popolari della rete, ma difficilmente si sarebbe potuto immaginare il modo pervasivo in cui sarebbe arrivata a influenzare, oggi, tutti i campi della nostra vita, compresa la politica. Ecco ...

