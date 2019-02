El Shaarawy su Mahmood | Nel 2019 non si dovrebbero avere problemi con le

huffingtonpost

(Di venerdì 22 febbraio 2019) "Non ho mai avutoper le mie origini". L'attaccante della Roma Stephan Elsi è espresso sulle ultime discussioni attorno al neo vincitore del Festival di Sanremo, con il quale condivide le origini. "Abbiamo le stesse origini, posso dirti che io non ho mai avutoper le mie origini, mi sono sempre sentito italiano, ho giocato in tutte le nazionali, fin dall'Under 16, non ho mai avutoper le mie origini. E non dovrebbe averne nessuno", ha detto ai microfoni di Dazn.Per il calciatore, tutte le polemiche attorno alle origini del cantante sono inutili. Questa è la nuova realtà, e va accettata: "La mia esperienza neldovrebbe essere la normalità. Ma non solo nel calcio o nella musica, in generale".Il giocatore, inoltre, ha parlato del nuovo talentino della sua squadra, Niccolò Zaniolo. "Mi capita di dargli ...