Straniero perseguita una volontaria | “Devi essere mia | Dio lo vuole”

(Di giovedì 21 febbraio 2019) Un autentico incubo quello che sta vivendo una giovaneche opera nella Misericordia di Pistoia,ta da unodeciso ad averla come compagna.L"extracomunitario, un 26enne proveniente dal Mali, l"ha tormentata per mesi, seguendola ovunque e rimpiendole il cellulare di telefonate e messaggi. Inutili i tentativi della ragazza di spiegargli che non aveva alcuna intenzione di cominciare una relazione con lui, il maliano ha continuato ad insistere.Le persecuzioni dello, letteralmente ossessionato dalla, si sono spinte a tal punto che la giovane, ormai terrorizzata, si è vista costretta a non uscire più di casa da sola.Troppa la paura di incontrarlo e di subìre qualche violenza.Il suo aguzzino, tuttavia, non ha mai desistito. Nella giornata di ieri, il 26enne si è presentato direttamente nella sede della Misericordia di via Bonellina, determinato ...