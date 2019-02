SCUOLA Gli alibi | e i poteri | nascosti dietro il no all' autonomia differenziata

Ecco i dieci prof migliori del mondo. A Dubai annunciati i «Supereroi» della SCUOLA : Quelli che incarnano ciò che la Varkey Foundation - promotrice del «Global Teacher Prize» - vuole ottenere: visibilità e attenzioni sul mondo dell'istruzione. Tra di loro, il 24 marzo a Dubai verrà ...

SCUOLA - venerdì 22 febbraio protesta degli studenti contro la nuova maturità : corteo a Roma e manifestazioni in almeno 50 città : Altro che cambiamento, si continua a colpire la Scuola pubblica, mentre l'Italia è agli ultimi posti nel mondo per spesa in istruzione. Respingiamo con i professori il progetto di regionalizzazione ...

La SCUOLA regionale - il no degli insegnanti alle differenziazioni nell’istruzione : È indirizzata al Presidente della Repubblica Mattarella, al Premier Conte e ai suoi vice Salvini e Di Maio la petizione arrivata in pochi giorni a quasi 25mila firme sulla piattaforma Change.org. Il titolo è «No alla regionalizzazione dell’Istruzione pubblica dello Stato Italiano» ed è l’opposizione a una delle possibili conseguenze della maggiore autonomia che potrebbe arrivare a Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna nel mondo della ...

Massafra - danneggiati gli SCUOLAbus del Comune : Un atto vandalico che ha creato non pochi problemi per gli alunni di Massafra , un Comune in provincia di Taranto. Alcuni scuolabus parcheggiati nel piazzale antistante il palazzetto dello sport sono stati danneggiati . Sono state manomesse le serrature e qualcuno è anche entrato nei mezzi nelle ore notturne. Si tratta di veri e propri teppisti che hanno mandato in frantumi anche i ...

Studentessa bullizzata perché femminista - i compagni con gli striscioni a SCUOLA : "Stanchi di stare zitti" : È una storia di bullismo, quella che arriva da San Giovanni Rotondo: Angelica Placentino ha 18 anni e frequenta l'istituto magistrale dove diventa rappresentante d'istituto. E' a questo punto che i suoi hater si scatenano, trovando la reazione dei compagni

Studentessa bullizzata perchè femminista - i compagni con gli striscioni a SCUOLA : "Stanchi di stare zitti" : È una storia di bullismo, quella che arriva da San Giovanni Rotondo: Angelica Placentino ha 18 anni e frequenta l'istituto magistrale dove diventa rappresentante d'istituto. E' a questo punto che i suoi hater si scatenano, trovando la reazione dei compagni

Agevolazioni Isee precompilato 2019 : reddito - SCUOLA e famiglia. Quali sono : Agevolazioni Isee precompilato 2019: reddito, scuola e famiglia. Quali sono Isee precompilato, le Agevolazioni 2019 sono molte le Agevolazioni che sarà possibile richiedere tramite il modello Isee. Per compilarlo non ci sono particolare scadenze da tenere a mente; infatti, può essere richiesto in qualsiasi periodo dell’anno e ha validità fino al 15 gennaio dell’anno successivo a quello in cui è stato richiesto. L’Isee si può richiedere ...

Allarme bomba a SCUOLA - la bimba si scrive sul braccio : "Mamma e papà - vi voglio bene" : "Anche se fossi morta, avreste saputo che vi voglio bene", questo il pensiero di una bambina americana di sette anni, originaria del Delaware. Un pensiero scritto sul braccino, mentre nella sua scuola scattava un Allarme bomba. Lo riporta Usa Today.La storia stata raccontata da Shelley Harrison Reed, la mamma di Vanessa (questo il nome della bambina), in un post su Facebook. "Credevo fosse un giorno qualunque, fino a quando i miei figli sono ...

Rivoluzione in Francia : "drapeau" e Marsigliese obbligatori a SCUOLA : Un trend di pensiero ottimo per traslare la strumentalizzare politica in chiave di campagna elettorale interna. E neppure il deputato Ciotti fa eccezione, quando dice: 'I valori e i simboli della ...

L'orgoglio francese arriva anche a SCUOLA : sì alla bandiera in aula : Tutto si può dire dei Francesi tranne che non siano orgogliosi della loro storia e della loro nazione. È in questa direzione che va la norma, appena approvata dall'Assemblea nazionale, che renderà ...

Bologna : inaugurata la nuova SCUOLA media di Bentivoglio - è antisismica e dotata di fibra ottica : Taglio del nastro per la nuova scuola secondaria di primo grado “G.Ungaretti” di Bentivoglio, in provincia di Bologna: moderna, sicura dal punto di vista sismico e in grado di garantire elevate prestazioni energetiche. Nata grazie alle risorse, quasi 3 milioni di euro, stanziate dal Comune. Alla cerimonia hanno preso parte questa mattina la vicepresidente della Regione e assessore al Welfare, Elisabetta Gualmini, il sindaco di Bentivoglio, Erika ...

Bimbo iperattivo - i compagni lo lasciano solo in classe : gli era già successo in un'altra SCUOLA : Il bambino era stato costretto già a cambiare scuola nei mesi scorsi per lo stesso problema. I genitori degli altri alunni non hanno fatto entrare i loro figli a scuola

SCUOLA - diplomati magistrali sperano nel giudizio del Consiglio di Stato : Insieme ai quattordici legali patrocinati, infatti, il sindacato crede che l' esito positivo del Consiglio di Stato riuscirà a risolvere la soluzione politica messa in campo a fine 2018, utile a ...

SCUOLA - il corso di esorcismo per gli insegnanti : È tutto vero: se gli insegnanti lo ritengono utile per la loro formazione, hanno la possibilità di seguire un corso interdisciplinare su «esorcismo e preghiera di liberazione». Costa 400 euro e si può trovare sulla piattaforma del ministero dell’Istruzione dedicata alla formazione dei docenti. Dopo le polemiche delle ultime ore, il Ministero ha voluto precisare che si tratta di lezioni organizzate da un «ente esterno, non dal Miur, accreditato ...