Meteo | in arrivo una corrente fredda e neve a quote basse

Meteo : in arrivo un rabbioso freddo : Le temperature miti degli ultimi giorni sono state solo un piccolo assaggio di una primavera che si fa ancora attendere. Siamo in una fase anomala dal punto di vista Meteorologico, dopo un febbraio dalle temperature più alte rispetto alla media.Siamo nel pieno di una fase davvero molto anomala dal punto di vista Meteo climatico. L'Italia si è da giorni appisolata in una calda coperta anticiclonica la quale sta provocando un anticipo di Primavera ...

Meteo - da venerdì cambia tutto : in arrivo un’ondata di freddo siberiano : Secondo le ultime previsioni Meteo, le temperature miti e il caldo decisamente anomalo sono destinati a scomparire a partire dal prossimo fine settimana quando l'insistente alta pressione di origine nord africana si ritirerà per fare spazio a una violenta ondata di aria fredda di provenienza siberiana.Continua a leggere

Meteo - in arrivo nel weekend temperature primaverili : sole al Sud - pericolo nebbia al Nord : Che tempo farà sabato 16 e domenica 17 febbraio? È previsto su tutta Italia un assaggio di primavera, con sole e temperature miti, che durerà fino al prossimo fine settimana quando ci sarà un vero e proprio colpo di coda dell'inverno, con il ritorno del freddo e della neve abbondante soprattutto al Centro-Nord.Continua a leggere

Previsioni Meteo : vasto anticiclone in arrivo nei prossimi 7 giorni. Cosa ci aspetta : Le ultime note di instabilità stanno interessando il sud Italia a seguito dell'arrivo di una massa d'aria piuttosto fredda in retrogressione da est, responsabile di grandinate, temporali e neve in...

Meteo - in arrivo il gemello di Burian ma prima ci sarà un anticipo di primavera : Colpo di coda dell'inverno a fine febbraio, con freddo siberiano, ma prima ci aspetta una parentesi tiepida. Nella prossima settimana, secondo IlMeteo.it, una vastissima area di alta pressione si ...

Meteo - in arrivo il gemello di Burian ma prima ci sarà un anticipo di primavera : Colpo di coda "polare" dell'inverno nell'ultima settimana di febbraio con neve al Centro Sud e grande freddo al Nord. Per il weekend sole e clima mite un po' ovunque granzie all'alta pressione

Meteo : rapido peggioramento in arrivo oggi al sud con venti forti - acquazzoni e nevicate : Come ben anticipato ieri, l'Italia si appresta a vivere l'ultima fase instabile prima del ritorno dell'alta pressione che regalerà molti giorni generalmente stabili e soleggiati. Si tratta di una...

Previsioni Meteo : forte anticiclone sull'Europa - pesante anomalia in arrivo. Inverno finito : L'alta pressione delle Azzorre si sta rinforzando su tutta l'Europa centro-occidentale e sta acquisendo gradualmente caratteristiche simil-tropicali in quando sta iniziando a traghettare aria...

Allerta Meteo : venti di burrasca in arrivo nel sud-Italia - criticità dal Molise alla Sicilia : Una nuova perturbazione proveniente dall’Europa nord-orientale, giungerà nella giornata di domani sul mar Ionio, apportando sulle regioni meridionali dell’Italia venti forti settentrionali almeno fino a giovedì. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di ...

Meteo - tornano pioggia e neve : aria fredda in arrivo - ecco dove e quando : tornano freddo, pioggia e neve : lo afferma il team del sito ilMeteo.it , che comunica che partendo dal Nord la rotazione dei venti dai quadranti Nord-Occidentali faborirà un rapido e generale ...

Meteo Protezione Civile : perturbazione in arrivo domani - instabilita' e forti venti : Una saccatura artica in discesa verso il Mediterraneo sarà responsabile di un peggioramento atmosferico nella giornata di domani. Previsti anche venti forti e a seguire un brusco calo delle...

Allerta Meteo - avviso della Protezione Civile : in arrivo venti di burrasca [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Nelle prossime ore sull’Adriatico settentrionale si formerà un’area di bassa pressione che determinerà una decisa intensificazione della ventilazione dai quadranti occidentali al Centro-Nord, specialmente sui settori appenninici tosco-emiliani e umbro-marchigiani, in successiva estensione alle restanti regioni centro-meridionali, iniziando dai settori tirrenici. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della ...

Allerta Meteo - avviso della Protezione Civile per Lunedì 11 Febbraio : in arrivo venti di burrasca [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Nelle prossime ore sull’Adriatico settentrionale si formerà un’area di bassa pressione che determinerà una decisa intensificazione della ventilazione dai quadranti occidentali al Centro-Nord, specialmente sui settori appenninici tosco-emiliani e umbro-marchigiani, in successiva estensione alle restanti regioni centro-meridionali, iniziando dai settori tirrenici. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della ...

Allerta Meteo Veneto : in arrivo neve e vento forte - dichiarato lo stato di attenzione : Da oggi pomeriggio, ma soprattutto in serata, sul Veneto sono previste nevicate oltre i 700-900 m sulle Dolomiti e oltre i 1000-1200 m sulle Prealpi. Lunedì non sono escluse debolissime nevicate in quota sull’alto Agordino. Le previsioni indicano però per lunedì 11 e martedì 12 febbraio venti settentrionali tesi/forti sui rilievi, a tratti anche nelle valli, specie quelle dolomitiche, e localmente sulla pedemontana per raffiche di ...