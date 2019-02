Diciotti | 41 migranti chiedono i danni a Salvini per essere stati costretti a rimanere a

Diciotti - 41 migranti presentano ricorso e chiedono risarcimento al governo : sia al premier Conte che al ministro Salvini : Alcuni migranti che erano a bordo della Diciotti hanno presentato un ricorso al tribunale civile di Roma per chiedere al governo italiano un risarcimento per essere stati costretti a rimanere a bordo diversi giorni. Secondo quanto si apprende da fonti del Viminale, il ricorso è stato presentato da uno studio legale a nome di 41 migranti , tra cui un minore, che erano a bordo della nave militare italiana e che ora chiedono al premier Giuseppe ...

