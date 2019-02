Striscia la Notizia svela l'orrore : "Devi morire" - minacce a Valerio Staffelli dopo il tapiro ad Achille Lauro : Orrore contro Valerio Staffelli. L'inviato di Striscia la Notizia, infatti, è finito nel mirino dei fan di Achille Lauro. Tutta colpa del tapiro d'oro che aveva consegnato all'artista nei giorni del Festival di Sanremo, quando il tg satirico sostenne che il brano Rolls Royce presentato alla kermesse

Striscia la Notizia - bomba su Uomini e Donne di Maria De Filippi : Nino Castanotto - brutta storia di soldi : Nel mirino di Striscia la Notizia ci finisce Uomini e Donne di Maria De Filippi. O meglio, ci finisce uno dei protagonisti del Trono Over del programma, in seguito a una segnalazione arrivata in redazione e sulla quale è stata scatenata inizialmente l'inviata Stefania Petix. Si tratta di Nino Castan

Striscia la notizia va all'assalto di Wanda Nara : placcata per strada - si becca un Tapiro : Questa sera, lunedì 18 febbraio, a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35), Wanda Nara riceverà il Tapiro d’oro perché al marito Mauro Icardi è stata tolta la fascia di capitano dell’Inter. "L'Inter è la nostra famiglia e non ce ne vogliamo andare, non vogliamo lasciare il club", con queste parol

Striscia la notizia - il blackout di Rousseau preso in giro pure da Ficarra e Picone : 'Figure di me***' : Con l'apertura del voto sulla piattaforma Rousseau per il caso Diciotti e il processo per Matteo Salvini, è partita anche la gara per prendere in giro il M5s alla quale hanno voluto partecipare anche ...

Uomini e Donne Over : Striscia La Notizia Smaschera Nino Castanotto! : Nino Castanotto, cavaliere di Uomini e Donne Over, sembrerebbe essere in guai seri. In un recente servizio, Striscia La Notizia ha riportato alla luce alcuni episodi gravi commessi dall’uomo. Ecco cosa sta accadendo! Striscia La Notizia accusa Nino Castanotto di Truffa! In queste ore il tg satirico Striscia La Notizia, ha mandato in onda un servizio bomba e che riguarda uno dei personaggi presenti tra il parterre maschile di Uomini e ...

Striscia la notizia - accusato di truffa Nino Castanotto di Uomini e donne. La replica : Nino Castanotto, cavaliere del trono over di Uomini e donne, è al centro di una bufera sollevata da un servizio di Striscia la notizia. Una donna che ha lavorato 18 anni in quella che era la sua agenzia viaggi e diversi ex clienti, infatti, sostengono che l’uomo debba loro importanti cifre (40mila euro nel caso della ex dipendente) da quando l’attività è stata chiusa, “Mi ha fatto pagare un buono viaggio quando già stava ...

Anna Tatangelo - la foto di Striscia la Notizia che la “inchioda” : “Ma la riconoscete?” : Solo la settimana scorsa abbiamo visto una sempre bellissima Anna Tatangelo sul palco dell’Ariston. Lady Tata ha portato al Festival di Sanremo la canzone ‘Le nostre anime di notte’ e durante un’esibizione si è anche lasciata andare a un momento di forte commozione: alla fine del brano è scoppiata a piangere sul palco. Subito dopo la performance, la cantante ha guardato verso la platea e si è emozionata. Un momento di debolezza dovuto forse alla ...

Striscia la Notizia - Achille Lauro nel mirino del tg satirico : i video nei quali il trapper insulta i fan e l’accusa di “promuovere” l’uso di droga : La 69° edizione del Festival di Sanremo è ormai archiviata ma le polemiche non si placano. La vittoria di Mahmood, la reazione di Ultimo contro i giornalisti, gli insulti della sala stampa a ll Volo, il presunto conflitto di interessi con Friends and Partners e non solo. Nel mirino di Striscia la Notizia è finito da qualche giorno Achille Lauro, accusato di “inneggiare” alla droga con la sua Rolls Royce. Un testo con riferimenti ad ...

U&D - una donna a Striscia la Notizia accusa Nino Castanotto di essere un truffatore : Un bel problema per il mondo di 'Uomini e Donne'. Un nuovo scandalo riguardante uno dei protagonisti più noti del trono over di Maria De Filippi, Nino Castanotto. Dopo l'enorme scalpore scaturito dalla vicenda riguardante lo smascheramento di Claire e Gianbattista Ronza da parte di Gianni Sperti, un'altra bufera molto più seria è pronta ad abbattersi sullo show condotto da Maria De Filippi. Striscia la Notizia, infatti, ha mandato in onda un ...

Striscia la Notizia - clamoroso sfregio a Matteo Salvini? Gli scatenano contro Achille Lauro : su La7... : Un inatteso momento di televisione a L'Aria che tira di Myrta Merlino su La7, una sorta di strafalcione svelato da Striscia la Notizia nella puntata di giovedì 14 febbraio. Siamo alla puntata all'indomani delle elezioni in Abruzzo che hanno segnato il trionfo della Lega e il crollo del M5s. La Merli

Striscia La Notizia Clamoroso! Il cavaliere del Trono Over accusato di truffa - guarda il Video : Un risvolto inaspettato per Nino Castanotto, cavaliere del Trono Over, e non stiamo parlando della sua vita sentimentale. A finire sotto accusa è la sua professione, finita al centro di un servizio di Striscia... L'articolo Striscia La Notizia Clamoroso! Il cavaliere del Trono Over accusato di truffa, guarda il Video proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Striscia la Notizia - colpo bassissimo contro Anna Tatangelo : "La riconoscete?" - come la mostrano : Questa volta tocca ad Anna Tatangelo, reduce del Festival di Sanremo. Già, la cantante di Sora è finita nel mirino di Striscia la Notizia, che nella puntata di mercoledì 13 febbraio è stata la protagonista della rubrica "Fatti e Rifatti". Dopo aver passato in rassegna alcuni momenti televisivi con l

Striscia la Notizia - colpo bassissimo contro Anna Tatangelo : 'La riconoscete?' - come la mostrano : Questa volta tocca ad Anna Tatangelo , reduce del Festival di Sanremo. Già, la cantante di Sora è finita nel mirino di Striscia la Notizia , che nella puntata di mercoledì 13 febbraio è stata la ...

Striscia la notizia - Morgan la spara grossissima. La bomba : "Cosa nasconde quel nome" : Morgan, ospite di Piero Chiambretti, difende Achille Lauro dalle accuse di Striscia la notizia che ha sostenuto che Rolls Royce fosse una canzone inno all'exstasy. “Anche Striscia è una parola che ha a che fare con qualcosa”, ha premesso Marco Castoldi a CR4-La Repubblica delle Donne, il programma