Ponte | i lavori sul moncone ovest

Genova : tutto pronto per l’inizio dei lavori di demolizione del Ponte Morandi [GALLERY] : 1/13 AFP/LaPresse ...

Ponte Morandi - al via i lavori di preparazione alla demolizione. FOTO : Ponte Morandi, al via i lavori di preparazione alla demolizione. FOTO In corso le operazioni che porteranno al completo abbattimento del moncone ovest del viadotto, previsto per venerdì 8 febbraio. Il nuovo Ponte di Genova sarà costruito entro il 2019 Parole chiave: ...

Ponte Morandi di Agrigento - lavori al via entro febbraio : L'Anas ha comunicato che i lavori sul viadotto Akragas ad Agrigento, detto anche Ponte Morandi Manfredi, potrebbero avere inizio entro il mese di febbraio tramite l'impresa aggiudicataria Valori Scarl che ha vinto l'appalto presentando l'offerta ritenuta migliore. Tra i lavori sono previsti vari interventi lungo le strade di Agrigento che vanno tra Siculiana e Porto Empedocle. Ponte chiuso da troppo tempo Un investimento del viadotto Akragas, ...

Un dossier in tedesco non tradotto potrebbe ritardare i lavori per il Ponte di Genova. Bucci : "Per adesso la data è confermata" : La costruzione del Ponte di Genova potrebbe rallenta ancora a causa di un dossier in tedesco. La Stampa segnala come una relazione fatta dai laboratori Empa di Zurigo non sia stata tradotta nei termini previsti, causando un altro ritardo nella chiusura delle indagini e, forse, nei lavori di ricostruzione. Nelle ultime settimane il sindaco di Genova Marco Bucci aveva annunciato che i resti del Ponte Morandi sarebbero stati abbattuti tra il 6 e ...

I lavori per il nuovo Ponte di Genova ritarderanno per una traduzione? : I lavori per la ricostruzione del Ponte Morandi potrebbero allungarsi per colpa di una traduzione dal tedesco. Lo scrive oggi il quotidiano La Stampa , che racconta di un un summit tra i periti ...

Ponte Morandi - le ultime immagini dall’alto del viadotto prima della demolizione. Bucci : “A giorni il via ai lavori” : Un elicottero della Guardia di finanza si è alzato in volo su Genova martedì mattina per sorvolare il Ponte Morandi, riprendendo con ogni probabilità per l’ultima volta il viadotto dall’alto prima dell’inizio dei lavori di demolizione. “Tra il 6 e l’8 febbraio – ha annunciato lunedì il sindaco e commissario governativo, Marco Bucci – inizierà la demolizione del moncone ovest”. Crollato il 14 agosto ...

Ponte - lavori sul lato ovest | : Il punto sulle opere. Ieri riunione alla media Caffaro e timori dei residenti: «Ignoti i rischi per la salute» |

Ponte - lavori sul lato ovest | : Il punto sulle opere. Ieri riunione alla media Caffaro e timori dei residenti: «Ignoti i rischi per la salute» |

Ponte - a Certosa c’è paura per i lavori : «Ignoti i rischi per la salute» | : Riunione alla media Caffaro sul piano demolizione, è scattato l’allarme amianto. Il preside: «Diteci se vanno trasferiti gli alunni». I residenti: «Pronti a scendere in piazza»

Ponte - a Certosa c’è paura per i lavori : Riunione alla media Caffaro sul piano demolizione, è scattato l’allarme amianto. Il preside: «Diteci se vanno trasferiti gli alunni». I residenti: «Pronti a scendere in piazza»

Ponte Morandi - i lavori fanno paura : Riunione alla media Caffaro sul piano demolizione, è scattato l’allarme amianto. Il preside: «Diteci se vanno trasferiti gli alunni». I residenti: «Pronti a scendere in piazza»

Ponte - preoccupazione per i lavori : Riunione alla media Caffaro sul piano demolizione, è scattato l’allarme amianto. Il preside: «Diteci se vanno trasferiti gli alunni». I residenti: «Pronti a scendere in piazza»

Ponte Morandi - i lavori fanno paura «Ignoti i rischi per la salute» | : Assemblea alla media Caffaro, è scattato l’allarme amianto. Il preside: «Diteci se vanno trasferiti gli alunni». I residenti: «Pronti a scendere in piazza

Ponte Genova - Bucci : "Percorribile dal 15 aprile 2020 - a marzo via ai lavori" : Gli impalcati saranno pronti alla fine del 2019. Poi ci saranno i collaudi. Fincantieri: "No ritardi"