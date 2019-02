scuolainforma

: Plenaria bis, quando si saprà esito - scuolainforma : Plenaria bis, quando si saprà esito - KasperCarlo_bis : RT @ignaziocorrao: Gli europarlamentari del PD che interrompevano, urlavano ed insultavano il Presidente del Consiglio, mentre rappresentav… - taxwasp : RT @TecnicaScuola: Scelte elementari per le “elementari”: tra sentenza plenaria bis e aggiornamento delle GaE - -

(Di mercoledì 20 febbraio 2019) Quest’oggi, 20 febbraio 2019, il Consiglio di Stato si riunirà nuovamente in adunanzaper decidere sull’inserimento in Gae dei diplomati magistrali. I giudici di Palazzo Spada sono stati nuovamente chiamati a pronunciarsi su impulso degli avvocati che hanno patrocinato i ricorsi. La sentenza emessa lo scorso 20 dicembre aveva confermato la natura abilitante del titolo, escludendo che questi fosse elemento sufficiente per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento. Il diploma da solo la possibilità di partecipare al concorso.Estensione a tutti dell’erga omnes Al di là dell’amarezza per l’di quella prima, nonostante le sette sentenze favorevoli del Consiglio di Stato passate in giudicato, i legali di parte non hanno mancato di mettere in rilievo la contraddizione che scaturiva dalla decisione erga omnes applicata soltanto ...