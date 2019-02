Ultime Notizie Roma del 19-02-2019 ore 10 | 10

Ultime Notizie Roma del 19-02-2019 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale Un buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione della Luigi in studio in apertura la politica oggi si riunisce la giunta per le immunità chiamata a decidere sul caso Salvini Diciotti circa il 60% dei votanti 5 Stelle sulla piattaforma Rousseau scritto contrario l’autorizzazione a procedere ieri contro il Ministro dell’Interno Salvini ringrazia gli iscritti 5 Stelle per la fiducia Il ...

Ultime Notizie Roma del 19-02-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione Gabriele Luigi studio Alta tensione nel Movimento 5 Stelle durante il voto sulla piattaforma Rousseau sulla autorizzazione a procedere per Salvini sul caso Diciotti hanno avuto un milione per incrementarla e non riesco nemmeno a connettermi è stata la protesta della senatrice 5 Stelle fattori Giallo su un giudizio negativo sulla consultazione tributo ...

Pensioni Ultime Notizie : Quota 100 - Durigon “a lavoro con l’Inps” : Pensioni ultime notizie: Quota 100, Durigon “a lavoro con l’Inps” Quota 100 sta avendo successo tra i potenziali beneficiari. A raccontarlo sono i numeri delle domande presentate fin qui. Il governo non fa altro che ricordarlo ogni giorno, “pizzicando” chi credeva nel fallimento della misura. Anche il sottosegretario al lavoro Claudio Durigon ne ha parlato in occasione di un intervento al Forum lavoro e Fiscale dei consulenti del lavoro. ...

Scuola - assunzioni - mobilità e pensioni Quota 100 Ultime Notizie : si rischia l”effetto domino’ : La direttrice generale dell’Inps, Gabriella Di Michele, ha rilasciato un’intervista al quotidiano economico ‘Il Sole 24 Ore’, all’interno della quale ha spiegato che le oltre 52mila domande pervenute sin qui all’Inps per richiedere il pensionamento anticipato con Quota 100 sono in linea con le attese. Scuola, pensioni Quota 100, Inps: ‘Nessun ritardo, pronti i programmi di calcolo’ In merito alle ...

Ultime Notizie Roma del 19-02-2019 ore 07 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione Gabri Luigi in studio Alta tensione nel Movimento 5 Stelle durante il voto sulla piattaforma Rousseau sulla autorizzazione a procedere per Salvini sul caso Diciotti hanno avuto un milione per incrementarla e non riesco a connettermi è stata la protesta della senatrice 5 Stelle fattori Giallo su un giudizio negativo sulla consultazione tributo al ...

Ultime Notizie Roma del 18-02-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con informazioni Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano che cadono 18:00 in apertura e militante del MoVimento 5 Stelle hanno votato sulla piattaforma Rousseau più l’autorizzazione a procedere per Matteo Salvini l’avvio è slittato alle 11:00 per problemi tecnici qualche utente annunciato di essere lucida portare anche se ci sono stati allenamenti si dice sereno per aver fatto il ...

Cogne - morta 13enne fuoripista/ Ultime Notizie - "sbattuta la testa" : mistero dinamica : 13enne morta dopo fuoripista a Cogne: ragazza francese ha battuto violentemente la testa, ma è mistero ancora sulla esatta dinamica dell'incidente sugli sci

Ultime Notizie Roma del 18-02-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione Il pressing della legge sull’autonomia con il Sottosegretario Giorgetti che insiste sulla sua centralità ricordando che rientra nel programma di governo gli fai col ministro dell’economia Erika Stefani che invita la gente a fronte delle imprese Intanto il sindaco di Napoli de magistris annuncia entro quest’anno un ...

Ultime Notizie Roma del 18-02-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione del tuo Giuliano Torino aperto lunedì 18 febbraio stati all’informazione la lega sarebbe il primo partita italiana con più eletti alla Futura euro camera passando da €6 deputati a 27 e il secondo dopo i tedeschi che avrebbero invece 29 così le prime elezioni del Parlamento Europeo seggi dopo gli europei a fine maggio il MoVimento 5 Stelle salirebbe dal 14 al 22 quindi Partirebbe da ...

Ultime Notizie Roma del 18-02-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con all’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno caso Diciotti militante del MoVimento 5 Stelle al voto sulla piattaforma Rousseau sul autorizzazione a procedere per Matteo Salvini la Viola slittato alle 11:00 per problemi tecnici qualche utente annunciato di essere riuscita a portare anche se persistono l’allenamento si dice sereno per aver fatto il ...

Ultime Notizie Roma del 18-02-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno europee la lega sarebbe il primo partito italiano con più eletti alla Futura euro camera passando da €6 Deputati e vinci sette e il secondo dopo i tedeschi che avrebbero invece 29 così le prime proiezioni del Parlamento Europeo sui selfie dopo gli europei a fine maggio Movimento 5 Stelle salirebbe dal 14 al 22 quindi Partirebbe da €26 deputati a 15 passi ...

Scuola - precariato e riapertura Gae Ultime Notizie : ‘Subito l’aggiornamento - bene fa il M5S a ravvedersi’ : Si torna a parlare di riapertura delle graduatorie ad esaurimento, una delle questioni maggiormente dibattute in ambito scolastico. Il sindacato Anief, attraverso la voce del presidente Marcello Pacifico, rammenta come il Movimento 5 Stelle organizzò un convegno in Parlamento, con il quale si chiese in maniera chiara e semplice l’estensione del doppio canale di reclutamento alle graduatorie di istituto o di aprire le Gae. riapertura Gae, ...

Ultime Notizie Roma del 18-02-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale nuovo buon pomeriggio o dalla redazione in studio Roberta Frascarelli Continuano i preparativi per un possibile no Deal brexit del 30 marzo prossimo La Commissione Europea ha deciso di intensificare da oggi l’attività informativa settore delle Dogane delle imposte indirette come l’IVA Per sensibilizzare le imprese europee preparare al fatto che il Regno Unito potrebbe diventare presto un paese terzo capo ...

Ultime Notizie Roma del 18-02-2019 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Frascarelli Movimento 5 Stelle al voto online fino alle ore 19:00 sulla piattaforma Rousseau sul caso Diciotti e l’autorizzazione a procedere richiesta dal tribunale dei ministri nei confronti del ministro Matteo Salvini quello di oggi è un passaggio Certamente cruciale per la maggioranza Mattia dalla Lega che dai cinque stelle arrivano messaggi di rassicurazione ...