Subaru Viziv Adrenaline - Primo teaser della crossover compatta

quattroruote

(Di martedì 19 febbraio 2019) Al prossimo Salone di Ginevra lanon solo presenterà i suoi primi modelli elettrificati con motori e-Boxer, ma svelerà anche una concept, la. Il prototipo, annunciato con un, potrebbe anticipare un futuro modello di produzione: le sue forme, infatti, non sembrano discostarsi eccessivamente da quelle di un modello producibile in serie.a tre porte. Laa tre porte dispone di una grande calandra esagonale con il logo delle Pleiadi al centro: vista la presenza di un'apertura così grande, abbinata a una larga presa d'aria inferiore, si potrebbe ipotizzare che dentro al cofano potrebbe essere presente un motore termico. Non è infatti da escludere che la concept possa impiegare un'unità e-Boxer: la nuova generazione di motori ibridi debutterà infatti durante la kermesse elvetica. Alcuni dettagli, come le prese d'aria laterali del paraurti e ...