Microsoft parteciperà al MWC 2019 | HoloLens 2 potrebbe essere alle porte AGG 1 Orario

(Di martedì 19 febbraio 2019) Aggiornamento1 19/02/Finalmente è stato confermato il live streaming pubblico della conferenzaal Mobile World Congress. Si terrà il 24 febbraio a partire dore 18:00.Articolo originale (17/01/),Con un po’ di sorpresaha ufficializzato, tramite degli inviti alla stampa internazionale, la sua partecipazione per il 24 febbraiocome produttore alla conferenza MWC(Mobile World Congress) dopo un lungo periodo di assenza.La notizia ha subito fatto il giro del mondo anche perchè si tratta di un evento solitamente dedicato in gran parte al lancio di nuovi smartphone. Alcuni hanno ipotizzato l’annuncio di Surface Andromeda ma, rimanendo con i piedi per terra, vi consigliamo di non credere più tanto a questa ipotesi., pur non svelando le tematiche che affronterà durante il corso della ...