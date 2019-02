L' immunità a Salvini | vista da Makkox

Cosa dicevano i grillini sull'immunità prima del caso Salvini : “Chiunque sostenga che il Movimento ‘è a favore dell’immunità parlamentare’ non solo dimostra ignoranza assoluta sui temi e le battaglie che il M5s sta combattendo da sempre, ma fa sospettare il dolo”. Sembra sia passato un secolo, ma si tratta di una nota del M5s di Camera e Senato dell'estate 2014

Grillini fedeli alla linea (di Casaleggio) : immunità per Salvini : Matteo Salvini lo aveva twittato già lunedì pomeriggio, mentre il voto sulla piattaforma Rousseau era ancora in corso: “Sono tranquillo: gli italiani sanno che ho fatto il loro bene, difendendo i confini e la sicurezza nazionale. E non mollo!” Chissà se gli italiani la pensano veramente così. Di cer

Caso Diciotti - la Giunta immunità del Senato dice no al processo per Salvini : La Giunta per l'immunità del Senato ha votato no alla richiesta del Tribunale dei ministri di Catania di processare il ministro Matteo Salvini. L'accusa contro il vicepremier era di "sequestro di ...

Caso Diciotti - la Giunta per le immunità vota no al processo per Salvini : La Giunta per le immunità del Senato ha negato l'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno Matteo Salvini sul Caso Diciotti. I voti contro il processo sono stati 16, 6 invece ...

“No processo a Salvini” - Giunta immunità respinge richiesta del Tribunale ministri. Sale la tensione nel M5s : La Giunta per le Immunità del Senato ha votato a favore della relazione di Maurizio Gasparri (FI) sul processo al ministro dell'Interno Matteo Salvini per il caso Diciotti: con 16 voti contro 6 la Giunta ha votato per concedere l'Immunità al vicepremier e leader Lega e dunque per il 'no' al processo, respingendo di conseguenza, la richiesta di autorizzazione a procedere avanzata dal Tribunale dei ministri che accusa il titolare del Viminale del ...

La Giunta per le immunità del Senato ha negato l’autorizzazione a procedere per Salvini : Dopo il risultato della consultazione sulla piattaforma Rousseau, il M5S ha votato per difendere il ministro dell'Interno sul caso Diciotti

Caso Diciotti - la Giunta per le immunità dice no al processo a Salvini : Dopo il risultato pro-Salvini della consultazione M5S sulla piattaforma Rousseau, non sono attese sorprese nell'orientamento della Giunta a maggioranza favorevole a concedere l'immunità parlamentare al leader della Lega...

Caso Diciotti - la Giunta per le immunità del Senato salva dal processo Matteo Salvini : La Giunta per le immunità parlamentari del Senato vota contro l'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, sul Caso della nave Diciotti. Contro l'autorizzazione a procedere hanno votato Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e anche gli esponenti del Movimento 5 Stelle dopo il voto online degli iscritti.Continua a leggere

M5s dopo sì immunità a Salvini - Giarrusso : ‘Voti bulgari in altro regime - no spaccature’. Ma Sarli : ‘Ci chiamano talebani’ : Il giorno dopo che la base M5s ha deciso per l’immunità a Matteo Salvini, il gruppo parlamentare e i portavoce sul territorio digeriscono il risultato e si preparano ad affrontarne le conseguenze. “Non c’è nessuna spaccatura, c’è un voto democratico, i voti bulgari appartenevano a un’altra epoca, a un altro regime a un altro sistema”, ha detto Mario Michele Giarrusso, il senatore 5 stelle che siede in giunta per le ...

Il M5S concede l’immunità a Salvini - negata l'autorizzazione a procedere : È andata bene, il Movimento 5 Stelle che nella giornata di ieri ha chiesto ai propri militanti di esprimersi a proposito del caso Diciotti e dell’immunità di Matteo Salvini, ha deciso di non concedere l’autorizzazione a procedere chiesta dalla procura di Catania nei confronti del ministro dell’Interno. Sequestro di persona aggravato, questa era l’accusa rivolta al ministro, nei giorni scorsi inoltre nell’elenco degli indagati si erano aggiunti ...

Diciotti - dopo il sì all’immunità degli iscritti M5s oggi il voto per Salvini : ecco su quanti senatori può contare : dopo settimane di tensioni, polemiche e superato il voto online degli iscritti M5s, oggi la giunta per le Immunità di Palazzo Madama vota sulla concessione dell’immunità a Matteo Salvini per il caso della nave Diciotti. La convocazione è nell’Aula di Sant’Ivo alla Sapienza per le 13.30. Il governo si presenta al giorno del giudizio, almeno sulla carta, compatto: la base 5 stelle ha votato in maggioranza per il no al processo ...

M5S - arriva esito voto sulla Diciotti : su Rousseau vince il 'Sì' all'immunità a Salvini : È giusto anche capire il mondo dei 5 Stelle che cosa ne pensa. 'Questa consultazione per noi non avrà conseguenze, per gli altri non lo so. Noi non obblighiamo nessuno a far nulla, stiamo lì e ...

Caso Diciotti - oggi il popolo dei 5 Stelle decide sull’immunità di Salvini : oggi, dalle 10 alle 19, il popolo del Movimento 5 Stelle è chiamato virtualmente a decidere le sorti giudiziarie del Ministro dell’Interno. Dopo la sua iscrizione nel registro degli indagati da parte della Procura di Catania in merito al Caso della nave Diciotti e l’aggiunta successiva di Di Maio, Conte e Toninelli, gli iscritti del Movimento dovranno decidere se concedere o meno l’immunità a Matteo Salvini. Il voto avverrà online, direttamente ...

Martedì 19 febbraio il voto sul caso Diciotti - M5S diviso sull’immunità a Salvini : Martedì 19 febbraio è una data importante per Matteo Salvini. Ma non solo, il termine fissato per decidere l’immunità del Ministro dell’Interno relativamente al caso Diciotti, potrebbe diventare la miccia per innescare una crisi che provocherebbe scossoni nel Governo italiano. Sono in gioco equilibri millimetrici nella maggioranza, e a decidere la sorte di Salvini saranno proprio i 5 Stelle, alleati di Governo in un matrimonio che sembra reggere ...