Genitori Renzi | il file Lalla e i segreti di Tiziano e Laura | «Nipoti e amici tra i

Genitori ai domiciliari - Renzi : 'Strategia per eliminarmi' : Arresti domiciliari per Tiziano Renzi e la moglie Laura Bovoli, padre e madre dell'ex premier. L'accusa è di bancarotta fraudolenta e false fatturazioni. La misura cautelare è stata applicata nell'...

Perché i Genitori di Matteo Renzi sono stati arrestati : Matteo Renzi e, dietro, il padre Tiziano. (foto: Roberto Monaldo / LaPresse) Tiziano Renzi e Laura Bovoli, padre e madre dell’ex presidente del Consiglio Matteo Renzi, sono stati messi agli arresti domiciliari con l’accusa di bancarotta fraudolenta e false fatturazioni. La misura cautelare è stata chiesta dal procuratore capo Giuseppe Creazzo e convalidata dal gip di Firenze Angela Fantechi. Entrambi hanno ritenuto che i coniugi ...

Matteo Salvini e l’arresto dei Genitori di Renzi : “Quando tirano in ballo le famiglie mi arrabbio” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, si pronuncia sulla notizia degli arresti domiciliari nei confronti dei genitori dell'ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi, prendendo una posizione comune con il senatore del Pd: "Le battaglie politiche le voglio vincere senza aiutino e quando tirano in ballo le famiglie io mi incazzo".Continua a leggere

Nipoti e amici tra i prestanome! Genitori Renzi - il file Lalla e i segreti di Tiziano e Laura : Tiziano Renzi e la moglie Laura Bovoli in manette per il fallimento di tre coop. Il figlio: "Oscurato tutto il resto, capolavoro mediatico". Una rete di prestanome e, per la procura, la certezza che a gestire il giro di cooperative progressivamente fatte fallire per favorire la Eventi 6 ci fossero i coniugi Renzi. Un piano «professionale», scrive il gip nell'ordinanza d'arresto. E ripercorre le accuse a carico dei Genitori dell'ex premier ...

Arrestati i Genitori di Matteo Renzi : ai domiciliari Tiziano Renzi e Laura Bovoli : I reati contestati: bancarotta fraudolenta e false fatturazioni. Sono accusati di aver provocato «dolosamente» il fallimento di tre cooperative dopo averne svuotato le casse. Tra gli indagati anche l’ex autista del camper per le primarie dell’ex premier