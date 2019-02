Sweet Dreams Are Made of This è il nuovo singolo di Giorgia dopo Una storia importante

optimaitalia

(Di lunedì 18 febbraio 2019)Ildi(Areof). Il brano arrivail rilascio di Una, nella quale compare anche la voce di Eros Ramazzotti in un cameo della sua stessa canzone e portata al Festival di Sanremo, nel quale non ha ottenuto il successo sperato. Si tratta del terzoestratto da Pop Heart, disco di cover cheha rilasciato nel mese di novembre e con il quale ha voluto rendere omaggio ad alcuni dei brani pop che hanno caratterizzato ladella musica internazionale e italiana degli ultimi anni. Il primo, con il quale l'artista romana ha voluto aprire il progetto dedicato alle cover, è stato Le tasche piene di sassi di Jovanotti, che ha rilasciato nel mese di ottobre a un mese dall'approdo sul mercato del disco che porterà anche in tour nelle prossime settimane. La cover degli Eurythmics sarà invece in ...