La stella più brillante oscurata da un' eclissi lampo

Astronomia : domani l’occultazione lampo di Sirio - la stella più brillante del cielo notturno : La stella più brillante del cielo notturno, Sirio, sarà oscurata da un asteroide e sembrerà svanire per una frazione di secondo: il fenomeno suggestivo sarà osservabile a occhio nudo da America centrale, Caraibi, Cile e Argentina, dalle 06:11 alle 06:27 ora italiana di domani mattina 19 febbraio. La brevissima occultazione si deve al passaggio dell’asteroide 4388 Juergenstock, che ha un diametro di quasi 5 km e che si trova nella fascia ...

Stefano Buffagni - il regista M5s dell'operazione Savona. Ma in casa pentastellata più d'uno ha storto la bocca : Nastro riavvolto a una settimana fa, tra martedì e mercoledì. Luigi Di Maio ha una scadenza da rispettare. Appena qualche giorno prima il premier Giuseppe Conte è stato perentorio: il tentativo di portare Marcello Minenna alla presidenza della Consob, voluto e difeso dai 5 stelle, è da considerarsi fallito. Serve un altro nome. Il vicepremier pentastellato non ha alternative perché il cambio in corsa è ...

Sergej Milinkovic Savic coccole con la fidanzata al ristorante stellato Aroma - il più amato dai giocatori di Roma e Lazio : Una vista mozzafiato, sicuramente tra le più belle del mondo. Un menù stellato. Uno chef tra i più conosciuti e apprezzati della Capitale e non solo. E' sopratuttto per questi motivi che, tra gli altri, i giocatori di Roma e Lazio amano e frequentano il ...

Meno truppe - più guardie spaziali. Trump lancia le sue "guerre stellari" : Il mondo cambia e noi dobbiamo cambiare più velocemente degli altri', annuncia il presidente americano dal Pentagono. 'Abbiamo bisogno di nuove tecnologie per intercettare e distruggere ogni minaccia'...

Critics' Choice Awards - Charlize Theron in abito argentato è la stella più brillante sul red carpet : Charlize Theron ha catturato l'attenzione sul red carpet dell'annuale festa glamour che si tiene presso il Barker Hangar dell'aeroporto di Santa Monica. I Critics' Choice Awards premiano le migliori produzioni cinematografiche e televisive del 2018 e in questa edizione l'attrice 43enne è stata nominata come migliore attrice di commedia per la sua interpretazione nel film Tully. Theron ha incantato con un outfit argentato e scintillante, ...

Estella è la nonna più anziana del Chianti : oggi festeggia 106 anni : Ha compiuto 106 anni Estella Caprotta, la 'nonna' più longeva del Chianti che ha festeggiato oggi con i suoi familiari il suo compleanno a San Casciano (Firenze). Nata Buenos Aires, la nonnina si è poi trasferita in Toscana, prima Livorno poi Firenze, dove è cresciuta insieme ai genitori e ad una delle due sorelle. Non si è mai sposata. Ora è ospite di una residenza per anziani.Continua a leggere

Capodanno - che follie. Da quello eco/friendly del marchese Amedeo Clavarino a quello stellato e “leggero” come una piuma di mr. Moncler : A Cuzco, in Perù, hanno un modo un po’ bellicoso di festeggiare il Capodanno. Si chiama Takanakuy, è l’antica tradizione di risolvere vecchie dispute prendendosi a pugni e a schiaffi. Una volta superate le questioni in sospeso (di corna, soldi e affini) ci si ritrovano al bar per brindare all’inizio del nuovo anno. A Allendale, un piccolo paesino nel nord dell’Inghilterra, festeggiano il Capodanno con il Tar Bar’l, letteralmente la parata ...

I viaggi interstellari potrebbero non essere più solo fantascienza : Cosa pensereste se vi dicessi che pare che i viaggi interstellari possano essere fatti in un arco di tempo gestibile dagli esseri umani? Leggi

Camorra - sindaco di Castellammare scrive a Salvini : 'Più attenzione' : 'Elevare il livello di attenzione su Castellammare di Stabia' attraverso un maggiore impiego di Polizia di Stato e Carabinieri. È quanto chiede al ministro dell'Interno Matteo Salvini il sindaco di ...

Bobo Vieri genitore col passeggino in centro e la piccola stella : «Non dormo più la notte» : Lo stesso Bobbo infatti ha fatto sapere che la sua vita è radicalmente cambiato con la nascita di Stella: 'E' fantastico, la cosa più bella del mondo. Sono stanco perché non dormo, sono distrutto. ...