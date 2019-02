In uscita le nuove CPU Intel per i notebook di fascia alta

viktec

(Di lunedì 18 febbraio 2019) I nuovi processori Core i9 concepiti per i laptop non sono ancora stati annunciati in via ufficiale da. Tuttavia il colosso informatico non può evitare di rispettare le prescrizioni previste dagli organi regolatori prima dell’introduzione sul mercato di prodotti inediti: ecco perché sono già state scoperte le specifiche dei nuovi modelli di CPU. In particolare, sono emersi dettagli interessanti a proposito dei processori Core i5-h, dei Core i7 e dei Core i9 di nona generazione.I processori di punta I processori di punta, come è stato anticipato da Anandtech, sono il Core i9-9980H e il Core i9-9980HK: destinati a essere lanciati nel secondo trimestre del 2019, vantano il supporto Hyper Threading e una cache L3 da 16 mega. Si tratta di processori con otto-core e frequenze di clock in modalità Turbo che eguagliano le prestazioni dei ...