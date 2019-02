Fulvio Collovati : "Quando sento le donne...". Bomba in Rai - Mara Carfagna furiosa : "Uno scandalo" : Sul caso Collovati interviene anche Mara Carfagna . "Ieri a Quelli che, servizio pubblico, Collovati ha definito le donne incapaci di capire la tattica nel calcio. La fiera del luogo comune", scrive il vice presidente della Camera su Twitter, "la prossima settimana ci sarà un servizio sulle donne che

Fulvio Collovati : “Wanda Nara? Una donna che parla di tattiche mi fa rivoltare lo stomaco”. Polemiche sui social : “Quando sento una donna , che poi è anche la moglie di un calciatore, parla re di tattiche , mi si rivolta lo stomaco. Non ce la faccio”. È polemica dopo le frasi sessiste pronunciate ieri durante la trasmissione Quelli che il calcio dall’ex calciatore Fulvio Collovati . Il campione del mondo ’82 è intervenuto per dire la sua sul caso di Mauro Icardi e della moglie-manager Wanda Nara, recentemente travolti dalla decisione ...

Bufera su Collovati - Caterina sta con Fulvio : 'Io non spiegavo il 4-4-2...' : ... @Cate Collovati , 18 febbraio 2019 LA RISPOSTA - Pronta la riposta della moglie, che si schiera dalla parte dell'ex calciatore, campione del mondo con l'Italia nell'82: ' Mio marito ha parlato di ...

Il maschilismo preistorico di Fulvio Collovati : ... per carità! - da una patologia diffusa procurata da vecchi retaggi patriarcali, maschilisti e sessisti , le donne sono incapaci di intendere la scienza calcistica . Dopotutto è ben noto, e Collovati ...

Le frasi sessiste di Fulvio Collovati a “Quelli che il calcio” : L'ex calciatore ha detto che quando si parla di tattica del calcio «la donna non capisce come un uomo, non c'è niente da fare»