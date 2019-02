Apex Construct viene scambiato per Apex Legends e fa boom di vendite | ecco cosa è successo

optimaitalia

: #ApexConstruct viene scambiato per #ApexLegends e fa boom di vendite: ecco cosa è successo - OptiMagazine : #ApexConstruct viene scambiato per #ApexLegends e fa boom di vendite: ecco cosa è successo - Everyeye : Boom di vendite per Apex Construct, gli acquirenti lo scambiano per Apex Legends - The_Divyne : Quando l' utenza media è così 'esperta' e 'intelligente', non ci si può che attendere che un buon titolo come… -

(Di lunedì 18 febbraio 2019)Era il 4 febbraio 2019 quandoè stato prima presentato al mondo e poi immediatamente lanciato sul mercato. Si tratta, come molti di voi già sapranno, di un Battle Royale realizzato dagli stessi autori della saga di Titanfall. E ambientato nello stesso universo. Pubblicato dal colosso Electronic Arts su PC, PlayStation 4 e Xbox One, il titolo di Respawn Entertainment può essere scaricato gratis e presenta acquisti in-game. Esattamente come Fortnite, ora suo acerrimo nemico.Una rivalità, quella tra Fortnite e, che si combatte a numeri su Twitch, contenuti aggiuntivi e costanti aggiornamenti. D'altronde, l'ultima fatica di Respawn è già undi pubblico e critica. Ed è riuscita addirittura a trascinare un videogame dal nome simile, ma dai contenuti decisamente diversi. Davvero, non è una leggenda:, un gioco VR pubblicato a marzo 2018 su ...