Rally Svezia | Tanak a segno | vince e vola in testa al mondiale

Rally Svezia 2019 : Ott Tanak conquista il successo anche nella Power Stage e vola in testa al Mondiale. Lappi e Neuville sul podio : L’estone Ott Tanak (Toyota) si aggiudica il Rally di Svezia 2019 , secondo round del Mondiale WRC dopo l’esordio stagionale a Montecarlo, conquista ndo anche la Power Stage conclusiva di Torsby e vola ndo in testa alla classifica generale del Campionato. Il 31enne nativo di Karla si è difeso nelle prime due prove speciali odierne forte del grande vantaggio accumulato nelle prime tre giornate e poi ha spinto al massimo nell’ultima ...

DIRETTA Rally DI SVEZIA 2019/ Wrc - streaming video DAZN : Latvala al top - 17 febbraio - : DIRETTA RALLY di SVEZIA 2019 : info streaming video DAZN e vincitore delle ultime prove speciali per la prova del Mondiale Wrc, oggi 17 febbraio 2019 .

DIRETTA Rally Svezia 2019 / Wrc - streaming video DAZN : Ott Tanak vola al comando : DIRETTA RALLY di SVEZIA 2019 : info streaming video DAZN delle special stage previste oggi 17 febbraio 2019 , per la seconda prova del Mondiale Wrc in corso.

Rally di Svezia finito per Ogier e la sua C3 WRC : Protagonisti di un bell’inizio di gara nonostante il loro ruolo di apripista, Sébastien Ogier e Julien Ingrassia sono stati costretti al ritiro nel pomeriggio dopo essere andati a sbattere contro un muro di neve che ha impedito loro di estrarre la C3 WRC, comunque rimasta intatta. Gli ultimi vincitori del Rally di Montecarlo ripartiranno domani. […] L'articolo Rally di Svezia finito per Ogier e la sua C3 WRC sembra essere il primo su ...

WRC - Suninen - Ford - al comando del Rally di Svezia. Ogier - Citroen - fuori dai giochi : Sesto dopo il primo stage e secondo dopo il terzo, il pilota della Ford M-Sport si è insediato in testa dopo la SS6, quella che è costata la gara al campione del mondo in carica, Sébastien Ogier , ...

Rally Svezia - Ogier sbatte ed è già fuori dai giochi : Colpo di scena nella seconda giornata del Rally di Svezia , seconda prova del mondiale 2019: il campione in carica e capoclassifica iridato Sebastien Ogier si è infatti ritirato al chilometro 16 nel ...

Rally Svezia - Mondiale 2019 : Teemu Suninen precede di un soffio Tanak - Neuville fatica - Latvala e Ogier con distacchi notevoli : Teemu Suninen (Citroen C3) ha chiuso al comando un intenso ed avvincente venerdì del Rally di Svezia 2019 . Il finlandese ha saputo tenersi lontano dalle insidie del tracciato che, viste le alte temperature, non ha proposto ghiaccio, ma cumuli di neve ai lati della sede stradale, non permettendo il minimo errore. Ne hanno fatto le spese, a ripetizione, e con differenti danni, Thierry Neuville , Sebastien Ogier e Jari-Matti Latvala . Alle spalle di ...

La C3 WRC pronte per il Rally di Svezia : La Svezia attende l’arrivo di Sébastien Ogier-Julien Ingrassia ed Esapekka Lappi-Janne Ferm, gli equipaggi delle C3 WRC del Citroën Total World Rally Team, che sfideranno le foreste del Värmland per il secondo e unico appuntamento tutto su neve e ghiaccio del WRC. Dominato da equipaggi scandinavi nelle sue 28 edizioni nel WRC, il Rally di […] L'articolo La C3 WRC pronte per il Rally di Svezia sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...