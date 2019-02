Intesa ancora lontana sul prezzo del latte Non bastano i 72 centesimi al litro

Ford e Volkswagen - L'Intesa sulla guida autonoma è ancora lontana : L'ampliamento della partnership tra la Ford e il gruppo Volkswagen prevede collaborazioni in molteplici ambiti, dall'elettrificazione allo sviluppo della guida autonoma. Proprio sulla tematiche delle auto driverless, tuttavia, le due aziende non avrebbero ancora trovato un accordo: per partecipare al programma avviato dalla Ford ai tedeschi è stato chiesto di investire in Argo Ai.Collaborazione, ma senza investimenti. Secondo quanto riportato ...

Lega e M5S : Intesa sulle trivelle - ma ancora divisi sulla Tav : Le divergenze tra Lega e Movimento 5 stelle sulle trivelle sono state risolte mercoledì sera, con un accordo sul dl Semplificazioni, che arriverà in Senato da lunedì. Nel frattempo, però, gli animi si sono riaccesi sulla questione Tav, rimarcando la divisione fra i due alleati di governo. Il compromesso sulle trivelle Lo scontro tra i grillini e la Lega sulle trivellazioni in acque italiane giunge a un compromesso dopo una lunga trattativa. La ...

Intesa sale ancora. Il titolo è tra i preferiti di Kepler : La strategia per Intesa Sanpaolo è "buy", con un prezzo obiettivo a 2,7 euro, segnalando che il broker apprezza in particolare i solidi risultati del gruppo e la sua politica del dividendo.

Ancora truffe on line sui conti correnti Anche Banca Intesa presa di mira : NeAnche le festività natalizie fermano hacker e truffatori telematici che continuano ad inondare i nostri dispositivi con falsi messaggi e-mail o attraverso le messaggerie istantanee che c'invitano a ...

Intesa Italia-Ue - corre la Borsa Spread sotto 260 - "calerà ancora" : L'accordo tra il governo e Unione europea sulla Legge di Bilancio "è certamente una buona notizia per quanto riguarda l'obbligazionario e quindi il titolo governativo italiano. Attenua le pressioni ribassiste e riporta un po' di tranquillità", spiega ad Affaritaliani.it Massimo Gionso... Segui su affaritaliani.it

Manovra - Intesa informale con Bruxelles : ma il testo tarda ancora : Accordo fatto, almeno informalmente, tra Roma e Bruxelles con conseguenti - attese - ricadute anche e soprattutto sui tempi di approvazione della Manovra. La bollinatura europea, attesa ufficialmente...

Manovra - l’Italia ancora non incassa l’Intesa con Bruxelles : vertice Conte-Tria : Un’intesa per evitare la procedura d’infrazione l’Italia ancora non l’ha incassata. E anche se la trattativa prosegue, la strada appare ancora in salita. Questi sono i segnali che arrivano da Bruxelles dopo un’altra giornata di negoziati e confronti tra il Tesoro e la Commissione europea. La Manovra intanto è rimasta in stand-by per un giorno e il suo esame in commissione Bilancio al Senato comincia solo questa mattina alle ...

Manovra - con l'Ue Intesa ancora lontana : caccia alle risorse - stallo al Senato : Forse anche alla luce della conversazione telefonica, in mattinata, tra il ministro dell'Economia e i commissari Pierre Moscovici e Valdis Dombrovskis. Nel vertice di domenica notte i vicepremier ...