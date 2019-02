Cuneo-Pro Piacenza 16-0 all' intervallo | la partita è una farsa

Serie C - Cuneo-Pro Piacenza è un caso : 11 contro 7 e un allenatore del 2000 in panchina : Una domenica di calcio surreale in Serie C . Protagonista suo malgrado il Pro Piacenza , che si è presentato a Cuneo con soltanto 8 calciatori delle giovanili e senza lo staff tecnico. Il motivo va ...

Cuneo. Studenti in viaggio con Promemoria Auschwitz : Sono partiti la scorsa settimana i 30 Studenti delle Scuole Superiori di Cuneo che hanno partecipato al progetto “Promemoria Auschwitz”.

Borsa di studio dello Zonta Club Cuneo incoraggia giovani donne ad essere protagoniste : Scadrà il 10 marzo il termine di presentazione delle candidature al concorso "Young Women in Public Affairs" promosso ogni anno da Zonta Club Cuneo e rivolto alle studentesse di età compresa tra i 16 ...

La paura di volare tra mito e scienza nella prossima lezione all'Unitre di Cuneo : Ansia, insicurezza, a volte addirittura terrore: la paura di volare è molto più frequente di quanto si pensi. Lunedì 11 febbraio alle 15,30 , presso il cinema Monviso di Cuneo, Giancarlo Cagnoni per ...

Cuneo in tavola : "La valorizzazione dei prodotti del territorio in cucina non è scontata" : Imparare a conoscere caratteristiche e peculiarità dei prodotti enogastronomici della Granda partendo dalla tavola. Sono in pieno svolgimento gli incontri didattici del progetto "Cuneo in tavola", ...

Serie C Girone A - arbitri e programma della 25/a giornata : Olbia e Cuneo in sfida : La 25ª giornata del Girone A di Serie C inizierà con l’anticipo di sabato 9 febbraio alle 20:45 Pontedera - Arezzo, un derby molto importante per la zona play-off. Domenica 10 febbraio si concluderà la sesta giornata di ritorno del campionato 2018/2019 con le rimanenti partite. Si comincerà alle 14:30 con la maggior parte degli incontri, per terminare con le ultime due gare alle 18:30: Piacenza - Albissola e Pisa - Pistoiese. Alle 14:30 di ...

Serie C - 5 società penalizzate : -26 al Matera - -4 a Cuneo e Pro Piacenza : ROMA - Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare presieduto da Cesare Mastrocola ha sanzionato su segnalazione della CO.VI.SO.C. 5 societa' di Lega Pro. Per quanto riguarda il girone C , il ...

Sguardo sulla provincia di Cuneo dalle fragili opere all'Assemblea degli artigiani di Borgo : Il senso più profondo della "Fedeltà Associativa" è soprattutto un ringraziamento verso queste imprese che, come baluardi di un'economia sana e vivace, sono rimaste a presidio del territorio, ...

Cuneo - cadavere di donna con volto sfigurato : identificata/ Ultime notizie Barge : probabile femminicidio : Cuneo, cadavere di donna con volto sfigurato: identificata, ha 70 anni. probabile femminicidio fuori dalla chiesa di San Rocco di Barge. Le Ultime notizie

Sostenibilità : Gse premia 31 Comuni provincia Cuneo - consegnate targhe (2) : (AdnKronos) - I principali criteri di selezione degli edifici da premiare riguardano la complessità degli interventi di riqualificazione, che siano realizzati su un unico edificio, l’elevato impatto e la bellezza degli interventi stessi, l’aver terminato i lavori nel 2018, con l’incentivo in Conto T

Pronto documento unico dei sindaci di Cuneo - Imperia e Valle Roya da presentare alle Prefetture : "Teniamo alta l'attenzione su Tenda Bis e ... : Durante la riunione si è ribadita l'importanza di queste due opere necessarie all'economia di un territorio che è candidato e potrebbe ottenere il riconoscimento Unesco come patrimonio dell'umanità. ...

VOLLEY/ Bosca San Bernardo Cuneo pronta per lo storico esordio in Coppa Italia : Centrata la qualificazione alla Coppa Italia all'ultima giornata disponibile, grazie ad un meraviglioso mese di dicembre che ha visto la Bosca San Bernardo Cuneo vincere 4 delle 6 partite disputate, è ...