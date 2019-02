voceapuana

: Carrara, clochard preso a calci tra i passanti in centro: nessuno interviene [news aggiornata alle 10:47] - repubblica : Carrara, clochard preso a calci tra i passanti in centro: nessuno interviene [news aggiornata alle 10:47] - Nika2314077939 : RT @Niente_GF: Clochard preso a calci, sdegno unanime ma nessuno testimonia. Il fratello: 'Chi sa, parli' Sconcerto e indignazione per il c… - voceapuana : #cronaca #carrara - Clochard preso a calci, il caso alle 'Iene'. L'aggressore: «Umberto, scusami» -

(Di domenica 17 febbraio 2019) Carrara - Ildi, ilaggredito in via Roma pochi giorni fa, andrà in onda. La trasmissione di Italia 1, infatti, è arrivata in città con una troupe per raccontare la ...