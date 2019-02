Pallanuoto | l' Ortigia cade a Brescia ma tiene per tre tempi

Pallanuoto - Serie A1 2019 : Florentia-Ortigia per la Final Six - Lazio e Quinto in agguato. Turno agevole per le tre big : La sedicesima giornata della Serie A1 di Pallanuoto, che andrà in scena domani, non dovrebbe riservare grandi sorprese, almeno nella parte alta della classifica: la Pro Recco attende la Roma e la Sport Management ospiterà il Catania, mentre il Brescia andrà a Savona. Le prime tre della classe non dovrebbero avere problemi a portare a casa il bottino pieno. Molto interessante in ottica play-off lo scontro diretto tra Florentia ed Ortigia, ...

Pallanuoto - Serie A1 2019 : Ortigia torna in zona playoff - Bogliasco crede ancora nei playout : La seconda giornata di ritorno del massimo campionato italiano di Pallanuoto segna l’ingresso in zona playoff dell’Ortigia: i siracusani battono per 10-7 il Napoli e sorpassano il Quinto, battuto in casa per 8-11 e scavalcato anche dalla Lazio. A sorpresa il Bogliasco batte per 9-8 il Trieste e torna a credere nei playout, portandosi a soli tre punti dal Catania, battuto per 15-9 dalla Roma. Vincono, e non fa più notizia, le prime ...

Pallanuoto. La Canottieri Napoli domani - ore 15 - in Sicilia affronta l'Ortigia : La Canottieri Napoli domani "sbarca" in Sicilia dove a Siracusa, nella piscina Caldarelli, con inizio alle 15 affronterà l'Ortigia. Un impegno non facile per i partenopei che, reduci dalla prevista ...

Pallanuoto - Euro Cup 2019 : Marsiglia-Ortigia 7-4. Servirà l’impresa in Sicilia nella semifinale di ritorno : nella semifinale d’andata dell’Euro Cup di Pallanuoto l’Ortigia perde 7-4 a Marsiglia, ed ora Servirà una gran rimonta a Siracusa nella gara di ritorno programmata per fine febbraio. Non bastano ai Siciliani i tre gol di Giacoppo, mentre il miglior marcatore della serata è Durdic che tra le fila dei transalpini va in rete sei volte. Ottima partenza dei Siciliani nel primo quarto: i siracusani vanno in rete con Napolitano e ...

Pallanuoto - i migliori italiani della 14ma giornata di Serie A1 : Christian Napolitano in formato europeo per l’Ortigia : Sabato scorso è iniziato il girone di ritorno della Serie A1 di Pallanuoto, con un turno che ha visto continuare a vincere le tre grandi forze del massimo campionato italiano. Diversi azzurri si sono messi in mostra con prestazioni da almanacco o gol pesanti, andiamo a scoprire chi sono stati i cinque migliori. Gonzalo Echenique (Pro Recco): derby ligure col Bogliasco a senso unico e l’attaccante mancino classe 1990 cala la cinquina ...

Pallanuoto - Serie A1 2019 : i migliori italiani della tredicesima giornata. Giacoppo e Cuccovillo trascinano Ortigia e Catania : Sicilia da copertina : Sabato si è concluso il girone d’andata della Serie A1 di Pallanuoto: hanno vinto le prime tre della classe, ma una menzione la meritano maggiormente i trascinatori delle due formazioni Siciliane, con Ortigia e Catania che trovano tre punti che, per motivi molto diversi, sono di platino per entrambe. I migliori italiani della tredicesima giornata della Serie A1 di Pallanuoto: Nicola Cuccovillo (Catania): l’attaccante mancino classe ...

Pallanuoto - Serie A1 2019 : Ortigia - tre punti di platino. Il Savona ringrazia Milakovic e pareggia a fil di sirena : Termina il girone d’andata della Serie A1 di Pallanuoto: scontate e larghe le vittorie delle prime tre della classe, che continuano in pratica a fare un campionato a parte. Il Brescia passa 7-17 in casa della Lazio, mentre la Pro Recco vince per 14-5 il derby con il Quinto, infine la Sport Management batte 11-7 la Florentia. Più interessanti altri confronti: il Posillipo passa per 3-6 in casa della Roma e si porta al quarto posto in ...

Pallanuoto : guizzo finale - l'Ortigia espugna Trieste ed è a un punto dal quinto posto. Decisivo Espanol : ... uno in meno della coppia Florentia-Genova quinto le quali come previsto hanno perso i rispettivi incontri con Pro Recco e Sport Managment. Il quarto posto occupato dal Posillipo è ora distante tre ...

Pallanuoto - Serie A1 2018-2019 : vincono le tre big del campionato - tutto invariato in vetta. Bene anche l’Ortigia : La decima tornata del massimo campionato della Pallanuoto maschile è tutto sommato interlocutorio: le big del torneo nostrano non hanno problemi a centrare i tre punti e continuare la cavalcata nelle zone nobili della graduatoria. Larghi e facili infatti i successi per il Brescia, vittorioso per 13-6 sul Catania, per la Sport Management, che vola 12-5 contro il fanalino Bogliasco e per la Pro Recco, che, una volta incassata in appello la ...

Pallanuoto - semifinali Euro Cup 2019 : l’Ortigia pesca il Marsiglia! Ritorno in Italia - a Siracusa si può scrivere la storia : L’urna di Nyon ha emesso il verdetto: nella semifinale dell’Euro Cup di Pallanuoto l’Ortigia dovrà affrontare i transalpini del Marsiglia. Andata in Francia il 23 gennaio, Ritorno a Siracusa il 27 febbraio: i siciliani, che già fin qui hanno completato un percorso senza precedenti per il club, possono davvero scrivere la storia. Certo, l’avversario francese è davvero ostico da superare, ma già in diverse occasioni nella ...