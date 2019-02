I marchi di moda europei più ricchi del 2019 sono lo specchio delle tendenze più amate

Moda - da Trussardi a Bulgari tutti i marchi italiani passati di mano in 10 anni : ... fondata alla fine dell'Ottocento da Sotirio Bulgari , è entrata nell'orbita del gruppo francese Lvmh, il più grande conglomerato del lusso al mondo, che ha acquistato il 51% delle quote societarie. A ...

Gucci è il brand più amato al mondo. Il report di Lyst sui marchi e prodotti di moda più desiderati incorona l'Italia : Come? Analizzando i dati raccolti da oltre cinque milioni di utenti nel mondo relativi alle ricerche, alla navigazione e agli acquisti online sui siti e negozi digitali di più di 12000 designer. Una ...

Moda Sostenibile : nasce la Carta della moda etica con i grandi marchi a favore dell'ambiente : Una Carta per la moda Sostenibile. Per un'industria, quella della moda, seconda più inquinante al mondo dopo l'industria del petrolio. L'intera filiera della moda comprende non solo l'industria tessile, dell'abbigliamento, della pelletteria e della calzatura, ma anche la produzione di materie ...