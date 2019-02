Diciotti | Salvini? sono tranquillissimo

Caso Diciotti - non solo Salvini : Conte - Di Maio e Toninelli forse in registro indagati. Atti trasmessi alla Procura di Catania : La Procura di Catania ha aperto un fascicolo dopo la trasmissione avvenuta oggi da parte dellla presidenza del Senato delle tre memorie a firma del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, del ...

Diciotti - atti Conte - Di Maio e Toninelli a Catania. Salvini : 'Sono tranquillissimo' : ...Zuccaro ha già chiesto l'archiviazione dell'inchiesta aperta nei confronti del ministro Salvini ritenendo che il ritardato sbarco dei migranti dalla nave era "giustificato dalla scelta politica, non ...

Caso Diciotti, atti al pm di Catania: verso apertura fascicolo di NATALE BRUNO Matteo Salvini da parte sua ribadisce: 'Voto in giunta e processo? Sono tranquillissimo, gli italiani sanno che ho agito per il loro bene e la loro sicurezza'.

Diciotti - Manlio Di Stefano : "No all'autorizzazione a procedere per Matteo Salvini ma se vince il sì..." : Sembra in confusione totale Manlio Di Stefano, sottosegretario agli Esteri del Movimento 5 stelle. Dice di credere che sul caso Diciotti "l'autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini non vada concessa perché parliamo dell'operato di un governo intero, di un Consiglio dei ministri che ha agito

Diciotti - Di Stefano : da Salvini segno di debolezza - ma sono per No : Roma, 16 feb., askanews, - Matteo Salvini sul caso Diciotti 'doveva farsi processare', c'è stata 'una azione collegiale del governo e non si sarebbe arrivati a nulla'. Ma ha 'mostrato un segno di ...

Diciotti - conto alla rovescia per il processo a Salvini : decide la Rete : Un voto online degli attivisti del movimento 5 stelle si terrà alla vigilia della pronuncia della Giunta delle immunità del...

Diciotti - il sottosegretario Di Stefano (M5s) : “L’autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini? Non va concessa” : Matteo Salvini non deve essere processato. È quello che pensa il sottosegretario grillino agli Esteri, Manlio Di Stefano, a poche ore dall’ufficializzazione del voto online tra gli iscritti del M5s. Il risultato della consultazione online tra gli iscritti orienterà la decisione dei sette senatori del M5s nella Giunta per le Elezioni del Senato che martedì dovrà esprimersi sull’autorizzazione a procedere del tribunale dei ministri di ...

Diciotti - il M5s si affida a "Rousseau" : lunedì consultazione con gli iscritti sul voto su Salvini : Gli iscritti si esprimeranno sull'autorizzazione o meno a procedere contro il vicepremier leghista, accusato di sequestro di persona per aver lasciato in mare 117 migranti

Marco Travaglio sul caso Diciotti : "M5S in crisi d'identità - iscritti votino Sì al processo a Salvini" : "Fino a un anno fa, di fronte a un qualsiasi ministro indagato per sequestro di persona aggravato, il M5S non si sarebbe neppure posto il problema, perché avrebbe chiesto le immediate dimissioni dell'interessato. Ora nessuno si sogna di chiedere a Salvini di sloggiare: nemmeno le opposizioni, figurarsi gli alleati". Marco Travaglio critica la decisione del Movimento 5 stelle di affidare al voto degli iscritti sulla piattaforma Rousseau la ...

Diciotti - su autorizzazione a procedere per Salvini per M5S deciderà voto online su Rousseau : Saranno gli iscritti alla piattaforma Rousseau a decidere online se il Movimento 5 Stelle deve votare a favore o contro l'autorizzazione a procedere nei confronti del vicepremier leghista Matteo ...