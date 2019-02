Ricerca energia e cyber sicurezza | intesa Ateneo Pisa-Difesa

meteoweb.eu

: @Focus_it La ricerca del MIT sembra sia un tentativo di alimentare, attenzione, non caricare, dei micro robot chiru… - henry5barba : @Focus_it La ricerca del MIT sembra sia un tentativo di alimentare, attenzione, non caricare, dei micro robot chiru… - EnnioRizzi16 : RT @TgrRaiFVG: 3) ? Alessia Rosolen: Istruzione, Ricerca, Università, Lavoro, Formazione e Famiglia ? Fabio Scoccimarro (Fratelli d'Italia… - COLINTelligence : RT @Unipisa: Studio e la ricerca su #energia e #CyberSecurity : l'#Unipi sottoscrive un accordo con il @MinisteroDifesa -

(Di venerdì 15 febbraio 2019) Il ministero dellae l’Universita’ dihanno siglato un accordo quadro di collaborazione per promuovere lo studio e lanel campo di produzione, accumulo, gestione e utilizzazione dell’e dellasecurity. Lo rende noto l’precisando che l’e’ stata sottoscritta dal rettore Paolo Mancarella e dal sottosegretario alla, Angelo Tofalo.“L’accordo – ha spiegato Tofalo – oltre a rafforzare la pluriennale collaborazione tra lae l’Universita’ di, consentira’ di svolgere molteplici importanti attivita’ per lo studio e lo sviluppo di nuove tecnologie nel settore del risparmio energetico e nella riduzione delle emissioni che alterano il clima. Inoltre sara’ possibile sviluppare ricerche in ambito energysecurity e dual ...