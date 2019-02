Più malattie croniche in piccoli Comuni | più allergie nelle periferie delle città

Salute : meno rischi di malattie croniche per chi studia di Più : Chi studia di più è meno a rischio di cronicità. Nel nostro Paese il livello culturale ha, infatti, un effetto significativo sul rischio di cronicità. A ricordarlo è il focus dell’Osservatorio nazionale sulla Salute nelle regioni italiane, che ha sede a Roma presso l’Università Cattolica, sulle malattie croniche. “I dati dell’Istat evidenziano che le persone con livello di istruzione più basso soffrono molto più ...

L’Intelligenza Artificiale con il camice da pediatra : diagnostica le malattie nei Più piccoli : L’Intelligenza Artificiale (AI) mette il camice da pediatra: ha imparato a riconoscere e diagnosticare le malattie più comuni nei piccoli pazienti, grazie ad apprendimento automatico e Big Data. Il nuovo modello, pubblicato sulla rivista Nature Medicine da ricercatori dell’Università Medica di Guangzhou (Cina), dell’Università della California a San Diego e della Yitu Technology di Guangzhou, dimostra che i sistemi basati sull’AI ...

Le 30 malattie Più ricercate su internet dagli italiani : Quando si tratta di problemi di salute è fondamentale rivolgersi sempre a un professionista del settore, che sia il proprio medico di base, uno specialista individuato ad hoc o un farmacista. Lo sappiamo bene, ma spesso la tentazione di girovagare sul web alla ricerca di una possibile diagnosi è troppo forte da combattere: lo sa bene MioDottore, la piattaforma del gruppo DocPlanner specializzata nella prenotazione online di visite ...

Menopausa - endometriosi e scoliosi : le malattie Più cercate dagli italiani nel 2018 : Complici i ritmi frenetici della quotidianità e il ruolo sempre più pervasivo della tecnologia nelle abitudini e nello stile di vita delle persone, quasi la totalità degli italiani (85%) si affida alla rete per trovare informazioni sulla propria salute e per chiarire dubbi su sintomi e patologie. Ma quali sono state le malattie più ricercate nel Bel Paese durante l’anno appena concluso? Per scoprirlo, MioDottore – piattaforma leader in Italia e ...

Oms : “I migranti non portano malattie - sono Più vulnerabili della popolazione ospitante” : Secondo il primo "Rapporto sulla salute dei rifugiati e dei migranti", redatto da Oms e Inmp, non c'è nessun rischio di invasione e nessun allarme epidemie: i migranti costituiscono il 10% (90,7 milioni) della popolazione dei 53 Stati dell'area europea dell'Oms. Meno del 7,4% di questi sono rifugiati.Continua a leggere

Così lo stress infantile 'produce' adulti Più vulnerabili alle malattie e soggetti a disturbi relazionali : ... per manovre politiche, a strappi dolorosi come avviene nelle famiglie dei migranti messicani con la politica di Trump.

Vegetariani VS carnivori - una delle due “categorie” è Più esposta a tumori - allergie e malattie mentali : i risultati vi sorprenderanno : Essere Vegetariani ha molti benefici, dal preservare le risorse naturali della Terra alla riduzione del rischio di alcune malattie e persino fino ad una spassionata dimostrazione d’amore verso gli animali. Per molti, il Vegetarianismo arriva dopo il periodo delle feste natalizie in cui si consuma ogni tipo di carne e con i soliti buoni propositi per il nuovo anno e una nuova rinascita. Ma cosa accadrebbe a tutti questi propositi se arrivasse una ...

Infarto - perché gli italiani ignorano le malattie che uccidono di Più : cosa temono : È ancora il cancro la malattia più temuta in assoluto nel nostro Paese, messa al primo posto dal 78% degli intervistati, le percentuali variano molto poco se si guarda alle singole fasce d' età, e questa patologia è seguita, con il 47% delle risposte, dalle malattie neurodegenerative, come la demenz