Ecotassa | tra due settimane scatta il balzello ambientalista | il salasso | ecco quanto

Ecotassa - «favorite solo automobili straniere». Penalizzati 14 modelli Fca : L’allarme della Fim Cisl: il provvedimento del governo rischia di distruggere l’industria italiana dell’auto e migliaia di posti di lavoro. Favorite 28 vetture estere, Penalizzati 14 modelli di Fca tra cui la 500X e la Renegade 2000 diesel. Eccoli tutti

Manovra - previsti aumenti nel 2019 : pedaggi autostradali - Ecotassa - Rc Auto e multe : La Manovra economica 2019 prevede sia Quota 100 che il Reddito di cittadinanza, ma tra le righe del documento di bilancio sono previsti anche aumenti e rincari dei prezzi. Per il prossimo anno è stato stimato che il rincaro prezzi sarà di circa 914 euro a famiglia, ma potrebbe arrivare addirittura a 3400 euro. Manovra, aumenti prezzi nel settore Auto e bollette Il 2019 non si preannuncia diverso rispetto agli anni passati riguardo agli aumenti ...

Manovra - possibile aumento delle tasse : Ecotassa - Ires - meno detrazioni : Nella legge di bilancio 2019 sono previste aumenti di tasse e introduzione di nuove. "Più che nascoste, le tasse della Manovra sono manifeste" afferma Giorgio Mulè, il portavoce di Forza Italia. Anche Brunetta non risparmia critiche, sostiene che il prossimo anno vedremo tasse abbassate per l'1% dei cittadini e aumentate per l'altro 99%: per il politico si tratta di "un tradimento del programma di centrodestra". Manovra, aumento nascosto nella ...

Manovra ancora ferma ai box dalla Ragioneria. Dal saldo e stralcio all'Ecotassa - le novità in cantiere : Mancano poche ore al Natale, e della Manovra, quella vera, non si ha traccia. Il maxi emendamento che di fatto dovrebbe riscriverla non c'è, slitta di ora in ora la presentazione al Senato, fino al rinvio alla giornata di sabato. Lungo il corso della giornata dal ministero dell'Economia escono varie bozze, al punto da far sbottare il viceministro Laura Castelli, che si dice "seriamente costernata per la continua fuoriuscita di documenti ...

Ecotassa per le Auto : di cosa si tratta. Chi colpirebbe e chi ne verrebbe esentato : L’Ecotassa sembra ormai un’improrogabile necessità per la ricerca di risorse e per incentivare l’acquisto di Auto nuove a bassa emissione di CO2, oppure Mild-Hybrid, o Full-Hybrid. Spingere all’acquisto di Auto nuove, o ancora Ibride comporta ovviamente (quando si inseriscano delle tasse sulle Auto più anziane, potenti e che emettano concentrazioni maggiori di CO2) ammazzare il Mercato dell’Usato. Si ripercorre ...

Nuovi saldi con taglio di 4mld tra reddito e quota 100. Ecotassa solo su auto di lusso e Suv : Il reddito partirà ad aprile e quota 100 secondo le stime interesserà meno dei 500mila italiani potenziali. Sforbiciata anche alle pensioni d'oro, col miliardo recuperato si finanzieranno quelle di ...

Manovra - Ecotassa su auto extralusso : taglio a pensioni alte da 100mila euro : Ancora un rinvio per la Manovra in Parlamento. Fermo l'esame in commissione, l'approdo in aula al Senato è previsto per venerdì. La Commissione però dà più...

Ecotassa 2019 - solo per Suv auto extralusso : Poco dopo il sottosegretario all'Economia, Massimo Garavaglia, aveva sottolineato: 'Tipicamente siamo contrari alle tasse, ma è una cosa normale per la Lega, non è una novità'. E a chi gli domandava ...

Ecotassa - arriva la stangata per Suv e auto extralusso : incentivi per le vetture ibride o elettriche : In una fase in cui l'economia appare in progressivo rallentamento, ciò che servirebbe è un concreto supporto del governo alle nostre aziende, alle nostre imprese più rappresentative'.

Manovra - altra intesa : "Coperture trovate" | Salta l'esame in commissione | Ecotassa per auto di lusso e Suv : Dopo giorni di tensioni i due alleati di governo hanno trovato una quadra sui punti "caldi" della Manovra. Di Maio: "Soddisfatto, reddito di cittadinanza e quota 100 ci saranno nei modi e nei tempi già noti. C'è un'intesa anche su una ulteriore riduzione fiscale"

Ecotassa auto 2019 - trovato l’Accordo : solo per auto extra lusso e Suv : Non aveva fatto in tempo ad approdare nel testo della Legge di bilancio che già aveva scatenato una forte polemica tra sindacati e case automobilistiche in rivolta: si tratta dell’Ecotassa auto 2019, una sovrattassa che, secondo l’emendamento introdotta in Manovra, dovrà pesare sulle auto più inquinanti in termini di C02, contro invece incentivi pensati per chi acquista auto elettriche. Per questo, dopo un tira e molla durato giorni e attacchi ...

Manovra - "tregua" tra i vicepremier : accordo su Ecotassa | Fonti P. Chigi : trovate coperture : Dopo giorni di tensioni i due alleati di governo avrebbero trovato una quadra sui punti "caldi" della Manovra. . Di Maio: "Soddisfatto, reddito di cittadinanza e quota 100 ci saranno nei modi e nei tempi già noti. C'è un'intesa anche su una ulteriore riduzione fiscale"

Ecotassa - il governo tira dritto "Ma solo su auto extra lusso" : Tre miliardi di euro. Tanto serve al governo per far quadrare i conti e far sì che il saldo finale della manovra faccia arrivare il deficit al 2,04% del Pil come promesso dall'Italia all'Europa.Il premier Giuseppe Conte ha passato ore oggi riunito a Palazzo Chigi con i tecnici del Ministero dell'Economia e Finanza per capire dove tagliare per non sforare ancora. Sotto i riflettori sarebbero finiti soprattutto quota 100 - la riforma delle ...

Ecotassa - Garavaglia : 'Noi della Lega siamo contrari alle tasse' : 'L'Ecotassa? siamo contrari alle tasse. Una cosa normale per la Lega, non è una novità'. Con queste parole il viceministro all'Economia, Massimo Garavaglia, rispondendo ai cronisti. Sul fatto che la Lega punti a cancellare la misura o a modificarla: 'Non dipende da me', ha risposto l'esponente della Lega entrando a palazzo ...