Di Maio | frena su intesa con Gilet Gialli | ' No a chi è per le armi' Ambasciatore

Europee - Di Maio frena sui gilet gialli 'No a chi parla di violenza'. E presenta 4 partner per il voto : ROMA - Tra frenate e accelerazioni, Luigi Di Maio prepara le alleanze per le Europee. Innanzitutto prendendo le distanze da Christophe Chalencon, il controverso esponente dei gilet gialli francesi che ...

Europee - Di Maio frena sui gilet gialli e presenta 4 partner per il voto. A Roma torna l'ambasciatore francese : Roma - Tra frenate e accelerazioni, Luigi Di Maio prepara le alleanze per le Europee. Innanzitutto prendendo le distanze da Christophe Chalencon, il controverso esponente dei gilet gialli francesi che ...

Bankitalia - Tria e la Lega vogliono riconfermare il vicedirettore generale : Di Maio e M5s frenano : La conferma del vicedirettore generale di Bankitalia è il nuovo fronte che incendia i rapporti tra M5s e Lega. Giovedì in Consiglio dei ministri Luigi Di Maio si è opposto al via libera a Luigi Federico Signorini, sostenuto – oltre che da via Nazionale – dal ministro del Tesoro Giovanni Tria e dalla Lega. L’incarico di Signorini scade l’11 febbraio e il 16 gennaio scorso il Consiglio Superiore di Via Nazionale aveva proposto la sua ...

Carige - Salvini-Di Maio vogliono la banca di Stato. Tria frena : meglio soluzione di mercato : I due vicepremier spingono apertamente per la nazionalizzazione. Il ministro dell’Economia più cauto: «Governo pronto a realizzare quanto necessario e con le modalità più opportune per la salvaguardia dei risparmiatori e del tessuto economico di riferimento in coerenza con il quadro normativo europeo»...

Salvini e Di Maio vogliono la Carige di Stato. Tria frena : meglio soluzione di mercato : I due vicepremier spingono apertamente per la nazionalizzazione. Il ministro dell’Economia più cauto: «Governo pronto a realizzare quanto necessario e con le modalità più opportune per la salvaguardia dei risparmiatori e del tessuto economico di riferimento in coerenza con il quadro normativo europeo»...

La polemica con Parigi non frena Di Maio : 'Presto un incontro con i gilet gialli' : Il leader dei Cinquestelle annuncia di voler incontrare esponenti del movimento di protesta che diventerà partito; obiettivo creare nuove alleanze in vista delle europee. Salvini a Varsavia per ...

La polemica con Parigi non frena Di Maio 'Presto un incontro con i gilet gialli' : Il leader dei Cinquestelle annuncia: 'Presto un incontro con esponenti del movimento di protesta francese' che diventerà partito; obiettivo creare nuove alleanze in vista delle europee. Salvini oggi a ...

Caos Trivelle nello Ionio - Di Maio autorizza ma Costa frena : Via libera a nuove trivellazioni nel mare di fronte alla Puglia e alla Basilicata. E' del 31 dicembre 2018 la pubblicazione sul Buig, Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle geo risorse, dell'...

E Di Maio cerca di frenare la fronda dei suoi : Il vicepremier alle prese con i malumori diffusi tra sindaci e parlamentari grillini sulla linea del governo in materia di immigrazione e sicurezza. Questione molto delicata, visti i numeri esigui ...

Stretta Ires su volontariato - Di Maio frena : Nonostante tutto continueremo a credere, a batterci per un mondo migliore. Noi siamo il popolo di Francesco che va incontro a Cristo, come ha augurato il custode del sacro convento di Assisi, padre ...