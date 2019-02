Aumento Rc auto | multe | pedaggi e petrolio | tutte le stangate del 2019

Il nuovo codice della strada giallo-verde : niente sigarette in auto - ciclisti contromano e Aumento della velocità in autostrada : Politiche sull'immigrazione, Reddito di cittadinanza, Quota 100 e non solo. Anche il codice della strada è all'attenzione del governo giallo-verde. Il testo, presentato alla Commissione Trasporti alla Camera, non è ancora definitivo ma già si intravedono le possibilità di una "rivoluzione" su più fronti. Aumenta il limite di velocità sulle autostrade con tre corsie, che raggiunge i 150 km/h. Il nuovo ...

Bollo auto 2019 : Aumento costante importo - quanto salirà ancora? : Bollo auto 2019: aumento costante importo, quanto salirà ancora? aumento importo Bollo auto, quanto è destinato a salire Bollo auto 2019: aumento costante importo, quanto salirà ancora? Incremento Bollo auto, cosa è previsto nel 2019 Le ultime notizie sul Bollo auto 2019 riportano una recente indagine a proposito di un aumento sostanzioso dell’imposta sulle famiglie italiane negli ultimi 5 anni. Ma non è solo la tassa di proprietà sull’auto a ...

Autogrill - ricavi preliminari a 4 - 7 miliardi - in Aumento del 5 - 0% rispetto ak 2017 : Buoni risultati per Autogrill. Che, infatti, cresce ancora: i ricavi preliminari, per l'esercizio 2018, arrivano a 4,7 miliardi di euro, in aumento del 5,0%, a cambi costanti (+2,1% a cambi correnti) rispetto al 2017, sostenuti dalla buona crescita like for like.I ricavi omogenei sono, infatti, in crescita, del 3,5%, con il contributo positivo di tutte le regioni. In Nord America, la performance è sostenuta da una solida crescita negli ...

Inflazione - Prezzi in Aumento per gli automobilisti : Guerra al diesel, provvedimenti schizofrenici del governo, riserve indiane di centro città, multe spesso illogiche. Il 2018 non è stato un anno semplice per gli automobilisti italiani. E, come se non bastasse, ci si è messa anche lInflazione, che è un fattore più subdolo e strisciante visto che il caro-Prezzi non viene facilmente percepito allinterno delle proprie tasche. Lo scorso anno il Q-Index medio di Quattroruote, lindice dInflazione per ...

Si concentra in Valle d'Aosta l'Aumento dei pedaggi autostradali - nonostante i proclami di Toninelli : incrementati del 5 - 66 per cento quelli ... : Si concentra in Valle d'Aosta l'aumento dei pedaggi autostradali, nonostante i proclami di Toninelli: incrementati del 5,66 per cento quelli della 'Rav' Economia Trasporti Martedì 1 Gennaio '19, h.15.30 Angelo Musumarra E' rimasto inascoltato l'appello del presidente della Regione Antonio Fosson verso il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, ...

Stop del MIT ad Aumento pedaggi su A24 e A25. NO incremento deciso anche da CdA Autostrade per l'Italia : Il 31 dicembre 2018 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha reso noto di avere proceduto con Decreto interministeriale a sterilizzare, almeno fino alla fine giugno, gli aumenti dei ...

Danilo Toninelli : "Stop all'Aumento dei pedaggi nel 90% delle autostrade" : "Grazie al duro lavoro fatto al Mit in questi ultimi giorni, e nonostante tantissimi ostacoli, ho firmato i decreti grazie ai quali, nel 2019, non scatterà nemmeno un centesimo di aumenti dei pedaggi sul 90% delle autostrade italiane". Lo scrive su Facebook il ministro Danilo Toninelli, sottolineando che "nella maggior parte dei casi l'assenza di rincari è il risultato di una fruttuosa interlocuzione con i concessionari ...