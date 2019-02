Le novità Amazon Prime Video | rinnovi | debutti uno tutto italiano e finalmente Good

Amazon Prime Video - ecco tutte le novità in arrivo a febbraio : Un mese a stretto contatto con la realtà il febbraio di Amazon Prime Video : fra le novità in catalogo infatti la docuserie sulla vicenda di Lorena Bobbitt nonché quella del regista Adam McKay sugli inghippi dell’economia mondiale. Spazio però anche alle serie tv di fiction con tutto il ciclo fantascientifico di The Expanse e l’ultima stagione di Harp and Leonard. Just Add Magic – terza stagione dal 1° febbraio Torna con nuovi ...

Amazon Prime Video - ecco le novità di gennaio : The Romanoffs - in versione doppiata dall'11 gennaio su Prime VideoModern Family - sesta, settimana e ottava stagione dal 17 gennaio su Prime VideoThe Grand Tour - terza stagione dal 18 gennaio su Prime VideoX Makers, Help Kitchen - Prime stagioni da gennaioMentre due delle sue serie di punta, The Marvelous Mrs Maisel e Homecoming, sono in lizza per i prossimi Golden Globe, Amazon Prime Video continua a rinfoltire il suo catalogo anche con ...