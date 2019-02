Così Salvini vince nei Cinque Stelle

Così Salvini svuota il reddito di cittadinanza. E avverte i suoi : tenetevi pronti : Qualche minuto nella stanza del governo dietro l'emiciclo di Montecitorio. Matteo Salvini e Luigi di Maio hanno risolto più o meno Così l'incontro di ieri a Montecitorio. Impegnati nel question time, ...

Milan - Galliani ‘pazzo’ di Piatek : Scaroni commenta Così le critiche di Salvini : “Il Milan oggi e’ in mano ai Milanisti: a capo del fondo Elliott ci sono appassionati di Calcio e il nostro ad Ivan Gazidis viene dalle alte sfere del mondo dello sport. Gli scudetti e’ sempre meglio vincerli e averli, ma a noi interessa la Champions, anche per rinverdire vecchi fasti”. Sono le dichiarazioni del presidente del Milan, Paolo Scaroni: “Abbiamo due montagne da scalare – aggiunge -: quella ...

Matteo Salvini - fonti riservate. La bomba di Paolo Becchi : "Così il leghista comanderà nel centrodestra" : Ha vinto il centrodestra ma a governare in Abruzzo sarà la Lega. Secondo fonti riservate fatte trapelare da Paolo Becchi, è tutto pronto per il "ribaltone" targato Matteo Salvini. Il neo-governatore Marco Marsilio, di Fratelli d'Italia, avrà in squadra 4 assessori e 10 consiglieri leghisti. Una trup

Sanremo 2019 - Elisa Isoardi esulta per la vittoria di Mahmood? Matteo Salvini le risponde Così : Sabato sera, poco dopo la proclamazione del vincitore del Festival di Sanremo, gli utenti di Twitter hanno assistito a un caliente botta e risposta tra il vicepremier Matteo Salvini e la sua ex fidanzata Elisa Isoardi. Al tweet del leghista "Mahmood..., mah. io avrei preferito Ultimo. Voi che dite",

“Voglio una fine Così”. Baglioni : “Achille Lauro parla di droga? Non me ne sono accorto”. Salvini : “Uno schifo” : Non c’è pace per Achille Lauro in questi giorni di festival. Dopo le accuse di plagio (qualcuno avrebbe individuato delle somiglianze con un brano degli Smashing Pumpinks), ora di nuovo dito puntato contro la sua canzone, Rolls Royce, che sarebbe un incitamento all’utilizzo di stupefacenti. A sollevare il dubbio che sia “un inno all’ecstasy” è di nuovo Striscia la Notizia. Rolls Royce sarebbe infatti il nome con cui ...

Sanremo 2019 - sul palco l'ossessione per Matteo Salvini : fermi tutti - il leghista li stende Così : Benvenuti al Festival di Sa... lvini. In un' edizione sottotono della kermesse, dove fioccano cantanti italiani semi-sconosciuti e si nota la mancanza di artisti internazionali, la vera popstar è Matteo Salvini. È lui il convitato di pietra di questa cinque giorni in musica, una presenza-assenza ing

Silvio Berlusconi - sfida finale a Matteo Salvini : "Vuoi suicidarti Così?" : L'ultima sfida Silvio Berlusconi la lancia in un'intervista al Corriere della Sera. Si parla di alleanze e di governo, e il leader di Forza Italia manda messaggi chiarissimi a Matteo Salvini. Quando gli chiedono come sono i loro rapporti personali, il Cav spiega: "I rapporti personali sono buoni com

Sanremo 2019 - Pio e Amedeo show con Baglioni : «Salvini prima ti odia e poi ti ama. Con noi meridionali ha fatto Così». La reazione del ... : di Emiliana Costa Pio e Amedeo 'irrompono' sul palco dell'Ariston ed è subito show. Il duo comico entra in scena subito dopo l'esibizione di Claudio Baglioni che ha cantato il suo brano simbolo ...

Berlusconi : "Salvini senza di noi?Così la Lega si suiciderebbe" : "Non credo che la Lega abbia la vocazione al suicidio": con queste parole, Silvio Berlusconi, bolla le voci secondo cui Salvini non vuole allearsi con Forza Italia alle prossime politiche Segui su affaritaliani.it

Matteo Salvini - la telefonata a Giuseppe Conte : "Stiamo esagerando - Così rischi di andare a casa" : Pare che Matteo Salvini sia molto preoccupato dall'eventualità che Luigi Di Maio, messo sotto pressione da Alessandro Di Battista e Roberto Fico, alla fine dia il suo via libera all'autorizzazione a procedere per la Diciotti e il presunto reato di sequestro di persona. "Sarebbe un precedente grave",

Lo sfogo di Salvini con Conte : "Così non reggiamo" : Dallo scontro sulla Tav al rischio "trappola" sulla Diciotti, passando per la divergenza di opinioni sul Venezuela e i malumori per la politica contro l'immigrazione clandestina. E poi i continui attacchi da chi non è direttamente coinvolto nel governo, come Alessandro Di Battista e Roberto Fico. Con l'avvicinarsi delle elezioni Europee e l'intensificarsi della campagna elettorale, i rapporti tra Lega e Movimento 5 Stelle si fanno sempre più ...

«Caso Diciotti - Così non reggiamo» : Salvini telefona al premier : Nelle chiuse stanze del Carroccio lo dipingono «sereno e tranquillo», convinto di non avere nulla da temere perché non ha commesso reati, ha agito «per il bene degli italiani» e con l'accordo dell'...